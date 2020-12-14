Hamilton yeni Mercedes kontratını Noel'den önce imzalamak istiyor

Hamilton, bu yıl bitime üç yarış kala yedinci Formula 1 şampiyonluğunu kazandı ancak şampiyona sona erene kadar takımla yeni kontrat imzalamayacağını belirtti.

Ancak İngiliz pilotun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bahreyn GP'nin ardından başlaması beklenen görüşmeler rafa kaldırıldı.

Birlikte 74 yarış ve altı şampiyonluk kazanan Hamilton ve Mercedes'in gelecek yıl da birlikte çalışmaya devam etmeleri bekleniyor. Taraflar da henüz resmi imzalar atılmasa bile devam edeceklerinin sinyallerini vermişlerdi.

Pazar günkü Abu Dhabi GP sonrası konuşan Hamilton, Noel'den kısa bir süre önce yeni anlaşmayı imzalamak istediklerini söyledi.

Hamilton, "Umarım önümüzdeki birkaç hafta içinde yaparız."

"Sanırım bunu Noel'den önce yapmak isteriz. Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum, burada olmak istiyorum. Bence bir ekip olarak, hem sporun içerisinde hem de sporun dışında daha fazla şey elde etmek için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz."

“Umarım bu hafta görüşmeler başlar ve -umarım- Noel'den önce sonuca bağlarız.” dedi.

Mercedes, 2020 sezonu için sürücü kadrosunu açıklamayan üç takımdan biri ve bugüne kadar sadece Valtteri Bottas'ı açıkladılar. Red Bull ve AlphaTauri de henüz ikinci pilotlarını açıklamadı.

Bu iki takımın aksine Mercedes, Hamilton'a 2021 F1 katılımcı listesinde yer verdi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Hamilton ile yeni anlaşmanın “yapılacağını” ve “bunun olmaması için bir sebep olmadığını” söyledi.

Wolff, "Bu görüşmeyi yapacağız. Biraz geciktik. Her zaman şampiyonluğu kazandıktan sonra bunu yapacağımızı söyledik ve sonra virüs bizi 10 gün, iki hafta daha erteledi."

“Şimdi sadece oturacağız, belki sanal şekilde belki de yüz yüze bunu konuşacağız." dedi.