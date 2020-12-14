Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
13 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Abu Dhabi GP / Son dakika

Hamilton yeni Mercedes kontratını Noel'den önce imzalamak istiyor

paylaşım
yorumlar
Hamilton yeni Mercedes kontratını Noel'den önce imzalamak istiyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lewis Hamilton, COVID-19 nedeniyle geciken görüşmeleri önümüzdeki haftalarda sonuçlandırmayı ve Noel öncesinde yeni Mercedes kontratını imzalamayı umuyor.

Hamilton, bu yıl bitime üç yarış kala yedinci Formula 1 şampiyonluğunu kazandı ancak şampiyona sona erene kadar takımla yeni kontrat imzalamayacağını belirtti.

Ancak İngiliz pilotun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bahreyn GP'nin ardından başlaması beklenen görüşmeler rafa kaldırıldı.

Birlikte 74 yarış ve altı şampiyonluk kazanan Hamilton ve Mercedes'in gelecek yıl da birlikte çalışmaya devam etmeleri bekleniyor. Taraflar da henüz resmi imzalar atılmasa bile devam edeceklerinin sinyallerini vermişlerdi.

Pazar günkü Abu Dhabi GP sonrası konuşan Hamilton, Noel'den kısa bir süre önce yeni anlaşmayı imzalamak istediklerini söyledi.

Hamilton, "Umarım önümüzdeki birkaç hafta içinde yaparız."

"Sanırım bunu Noel'den önce yapmak isteriz. Gelecek yıl burada olmayı planlıyorum, burada olmak istiyorum. Bence bir ekip olarak, hem sporun içerisinde hem de sporun dışında daha fazla şey elde etmek için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz."

“Umarım bu hafta görüşmeler başlar ve -umarım- Noel'den önce sonuca bağlarız.” dedi.

Mercedes, 2020 sezonu için sürücü kadrosunu açıklamayan üç takımdan biri ve bugüne kadar sadece Valtteri Bottas'ı açıkladılar. Red Bull ve AlphaTauri de henüz ikinci pilotlarını açıklamadı.

Bu iki takımın aksine Mercedes, Hamilton'a 2021 F1 katılımcı listesinde yer verdi.

Mercedes patronu Toto Wolff, Hamilton ile yeni anlaşmanın “yapılacağını” ve “bunun olmaması için bir sebep olmadığını” söyledi.

Wolff, "Bu görüşmeyi yapacağız. Biraz geciktik. Her zaman şampiyonluğu kazandıktan sonra bunu yapacağımızı söyledik ve sonra virüs bizi 10 gün, iki hafta daha erteledi."

“Şimdi sadece oturacağız, belki sanal şekilde belki de yüz yüze bunu konuşacağız." dedi.

Wolff: "Abu Dhabi'de en iyi seviyemizde değildik"

Önceki haber

Wolff: "Abu Dhabi'de en iyi seviyemizde değildik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar Bugün

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!
eSpor eSpor / Son dakika

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

"Perez, Red Bull'da yarışacak, Albon yedek pilot olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Perez, Red Bull'da yarışacak, Albon yedek pilot olacak"

Mercedes: "MGU-K ile ilgili endişeler nedeniyle motorların gücünü kıstık"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes: "MGU-K ile ilgili endişeler nedeniyle motorların gücünü kıstık"

Vettel, Ferrari'ye kendi yazdığı şarkıyla veda etti
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Ferrari'ye kendi yazdığı şarkıyla veda etti

Abu Dhabi GP: Verstappen kazandı, McLaren şampiyonada 3. oldu!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Abu Dhabi GP: Verstappen kazandı, McLaren şampiyonada 3. oldu!

Horner: "Yıllar sonra Abu Dhabi'de kazanmak güzeldi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Yıllar sonra Abu Dhabi'de kazanmak güzeldi"

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, MGU-K endişeleri nedeniyle Abu Dhabi için motor gücünü kısmış!

Son Haberler

Hamilton yeni Mercedes kontratını Noel'den önce imzalamak istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni Mercedes kontratını Noel'den önce imzalamak istiyor

Wolff: "Abu Dhabi'de en iyi seviyemizde değildik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Abu Dhabi'de en iyi seviyemizde değildik"

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!
eSpr eSpor / Son dakika

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!

Perez: "Racing Point'ten mutlu şekilde ayrılıyorum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Racing Point'ten mutlu şekilde ayrılıyorum"

Çok Okunanlar

1
eSpor

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!

1s
2
Formula 1

Ricciardo: "Alonso'nun R25 ile yaptığı sürüş, F1'in neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor"

21s
3
Formula 1

"Perez, Red Bull'da yarışacak, Albon yedek pilot olacak"

15s
4
Formula 1

Mercedes: "MGU-K ile ilgili endişeler nedeniyle motorların gücünü kıstık"

2s
5
Formula 1

Vettel, Ferrari'ye kendi yazdığı şarkıyla veda etti

15s

Son Haberler

Hamilton yeni Mercedes kontratını Noel'den önce imzalamak istiyor
F1

Hamilton yeni Mercedes kontratını Noel'den önce imzalamak istiyor

Wolff: "Abu Dhabi'de en iyi seviyemizde değildik"
F1

Wolff: "Abu Dhabi'de en iyi seviyemizde değildik"

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!
eSpr

EA Games, Codemasters'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor!

Perez: "Racing Point'ten mutlu şekilde ayrılıyorum"
F1

Perez: "Racing Point'ten mutlu şekilde ayrılıyorum"

Mercedes: "MGU-K ile ilgili endişeler nedeniyle motorların gücünü kıstık"
F1

Mercedes: "MGU-K ile ilgili endişeler nedeniyle motorların gücünü kıstık"

Son Videolar

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar 04:48
Formula 1
9 Ara 2020

Grand Prix Greats – Abu Dhabi GP en iyi anlar

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları 01:01
Formula 1
5 Ara 2020

Sakhir Grand Prix grid pozisyonları

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
4 Ara 2020

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.