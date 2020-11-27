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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"

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Hamilton yeni lastikleri de beğenmedi: "Bir şey dememek için kendimi zor tutuyorum"
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Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Bahreyn GP öncesinde gerçekleştirilen ilk iki antrenman seansında Pirelli'nin 2021 için belirlediği lastikleri test etmelerinin ardından bir kez daha sert açıklamalarda bulundu.

Takımların Portekiz GP hafta sonunda yaptıkları testlerin ardından Pirelli, verileri analiz etti ve 2021 için kullanılacak lastikleri belirledi.

Pirelli, takımların 2021 araçlarını daha iyi adapte edebilmesi için Bahreyn'deki Cuma antrenmanlarında yeni lastikleri test ettirdi. 

Günü ilk sırada tamamlayan Hamilton, basın toplantısında ilk başta yeni lastikleri eleştirmekte isteksiz olsa da ardından sözünü esirgemedi ve sporun orijinal planda olduğu gibi 2019 lastiklerini kullanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, "Bir şey söylememek için kendimi zor tutuyorum."

"Her sene, her hafta sonu Pirelli ekibi yarışlara geliyor. Buraya gelen, lastikleri araçlara yükleyip buralara getiren, bizi güvende tutan herkese büyük saygı duyuyorum. Onlar harika iş çıkarıyorlar."

"Son iki senedir aynı lastikleri kullanıyoruz. 2019 sonunda normalde yaptıkları gibi yeni lastikleri getirdiler. O lastikler daha da kötüydü. Ardından 'Peki o zaman. Geçen seneki lastikleri kullanmaya devam edeceğiz' dediler."

"Bugüne kadar daha iyi lastik geliştirmek için iki seneleri vardı. Ancak getirdikleri lastikler 3 kilo daha ağır. Ve tur başına bir saniye daha yavaş gibiler."

"Biliyorum, taraftarlar için değişen bir şey olmuyor. Pilotlar açısından bakarsak, teknolojik açıdan öncü, sürekli ilerleyen markalar ve partnerlerle çalışıyoruz."

"Ancak bu şekilde iki sene geriye gidiyoruz. Neler olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle pist üstünde iyi hissetmedim. Bu endişe verici bir durum. Mevcut lastiklerin kalmasını tercih ederim. Yapabilecekleri tek şey buysa, o zaman en iyisi mevcut lastiklerle devam etmek olur." dedi.

 

Hamilton ayrıca, Türkiye'deki yarışın ardından Bahreyn'deki şartların çok farklı olması nedeniyle normal lastikleri optimize etmekte zorlandıklarını söyledi.

Hamilton, "Benim açımdan konuşmam gerekirse, aracın dengesinden istediğim kadar mutlu değildim. Muhtemelen herkes benzer durumdadır. Pist oldukça kaygan ve tozluydu."

"Bu pistte lastikler, Türkiye ve Portimao gibi yerlere göre gündüzle gece kadar farklı çalışıyor."

"Bu yüzden lastikleri ısıtmaya çalışmak için hızlı tur atmak yerine, yavaş bir çıkış turu atarak lastikleri çok fazla ısıtmamak gerekiyor çünkü bunu yapmazsanız lastikler aşırı ısınıyor. Yapmamız gereken bazı şeyler var." dedi.

Red Bull pilotu Alex Albon da 2021 lastiklerinin ideal olmadığını söyledi.

Albon, "Yeni lastikler yavaş. Gerçekten pek yol tutuşuna sahip değiller. Mevcut lastiklere göre 1 sn daha yavaşlar. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Pilotlar Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Abdullah Çelik

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