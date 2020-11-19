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Formula 1 / Son dakika

Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor

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Hamilton yeni kontratıyla birlikte "daha fazla boş vakit" istiyor
Ekleyen:
, Editör

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, Alman üreticiyle imzalayacağı yeni kontrattaki şartlardan bir tanesinin "daha fazla boş vakit" olacağını ima etti.

Lewis Hamilton'ın Mercedes ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek ve henüz yeni kontrat imzalamadı.

İngiliz pilotla Mercedes arasında bir anlaşmazlık olabileceği konuşuluyor ancak sonunda tarafların anlaşacağı düşünülüyor.

Takım patronu Toto Wolff, acele etmek için herhangi bir sebep olmadığını söylemişti.

Hamilton ise yeni kontrat için beklentilerinden bir tanesini açıkladı.

BBC'ye konuşan yedi kez dünya şampiyonu, "Kalmayı çok isterim, burada kalmak istiyorum, kendimi hâlâ genç hissediyorum. Hâlâ enerjiğim ve hâlâ kendimi aç hissediyorum."

"Görüşmenin temalarından biri benim için daha fazla boş vakit yaratmak."

"Bu yıl bize evden çalışabileceğimizi gösterdi. Eminim ki kontratımda mevcut günler yerine daha fazla Zoom toplantısı olacağını düşünüyorum, bu daha az seyahat edeceğim anlamına gelir."

"En önemli şey, ailem ve arkadaşlarımla vakit geçirebilmem. Daha çok seyahat edersek ailemi de yanımda götürmek istiyorum, böylece birlikte daha fazla anıya sahip olabiliriz ve başarıyı birlikte kutlayabiliriz."

"Bu yıl piste bana yakın kimseyi davet edemedim ve bu kolay değildi." dedi.

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas ise yeni kontratı Ağustos ayında imzalamıştı.

 

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Editör Kemal Şengül

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