Mercedes ve Hamilton yeni kontrat konusunda hâlâ anlaşamadı mı?

Lewis Hamilton, 2012 sezonunun ardından Mercedes'e katıldı ve bu yıl takımla 11. senesini geçiriyor. Bu ortaklık F1 tarihinin en başarılı ortaklıklarından birisiydi.

Hamilton bu süreçte altı şampiyonluk alırken, Mercedes de sekiz takımlar şampiyonluğu kazanmayı başardı.

İngiliz pilotun takımla olan anlaşması 2023 sezonunun ardından sona erecek ve yakında yeni bir anlaşma imzalamaları bekleniyor.

38 yaşındaki Hamilton'ın en azından 2025 sonuna kadar takımda kalması ve sonrasında emekli olması bekleniyor.

Fakat anlaşmanın şimdiye kadar yapılamaması, kontrat maddelerinde bazı anlaşmazlıklar olabileceği ihtimalini doğruyor.

İngiliz Daily Mail bu konuda yeni bir haber yazdı.

Hamilton şu anda 27.5 milyon sterlin sabit maaş ve 15 milyon sterlin de bonus alıyor, ki bu da onu 43 milyon sterlin alan Verstappen'den sonra en çok kazanan ikinci isim yapıyor.

Mail'e göre Hamilton, yeni kontratında bonus ödemeyi garanti maaşa dahil etmek istiyor ve takımdan çok yıllık bir anlaşma talep ediyor. Fakat Mercedes, özellikle kontrat süresi konusunda İngiliz pilota katılmıyor ve 1+1 yıllık bir sözleşme teklif ediyor.

İki taraf arasındaki anlaşmayı engelleyen bir diğer unsur da Hamilton'ın yıllık 20 milyon sterlin karşılığında, 10 yıllık bir Mercedes marka elçiliği rolü istemesi. Böylelikle Hamilton, F1 kariyerinden sonra da Mercedes'te kalacak ve her yıl için en az 20 milyon sterlin alacak.

Fakat yöneticiler, bu talebi kabul etmeye yanaşmıyor.

Görünüşe bakılırsa taraflar yola devam etmek istiyor fakat bunu olabilmesi için Hamilton'ın taleplerini düşürmesi gerekiyor.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, 3rd position, celebrates in Parc Ferme with his team Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images