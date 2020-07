Hamilton yeni kaskını tanıttı!

F1 gridindeki tek siyahi sürücü olan Hamilton, dünyada yaşanan ırkçılığa tepki gösteren isimlerin başında gelmiş ve motor sporları dünyasını çeşitliliği arttırma konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.

İngiliz pilot normalde bu yıl mor bir kaskla yarışacaktı. Şimdi Black Lives Matter hareketine destek vermek için siyah renk düzenine geçti.

Kaskta mor renkler de kullanıldı ve ayrıca kaskın üzerine "Black Lives Matter" yazıldı.

Slider Liste Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 1 / 5 Fotoğraf: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 2 / 5 Fotoğraf: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 3 / 5 Fotoğraf: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 4 / 5 Fotoğraf: Lewis Hamilton Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail 5 / 5 Fotoğraf: Lewis Hamilton

Mercedes, pazartesi günü gümüş renkten vazgeçeceğini ve ırkçılığa karşı tamamen siyah bir renk düzeniyle yarışacağını duyurmuştu.

Ayrıca yarış tulumları da siyah renge döndü.

Hamilton yeni kaskında geleneksel "Still I Rise" sloganını da "Still We Rise" olarak değiştirdi.

Hamilton, ilk antrenman seansıyla birlikte bu kask tasarımını kullanmaya başlayacak.

Ayrıca İngiliz pilotun takım arkadaşı Valtteri Bottas da kask tasarımında değişiklikler yaptı.

Fin pilot, kaskın arka kısmına eklediği "Stongerer Together" mesajıyla ırkçılığa karşı olduğunu ifade etti.