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Formula 1 / Avusturya GP / Son dakika

Hamilton yeni kaskını tanıttı!

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Hamilton yeni kaskını tanıttı!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Tem 2020 05:30

Black Lives Matter hareketine destek veren altı kez Formula 1 dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2020 F1 sezonunda siyah bir kask tasarımıyla yarışacağını doğruladı.

F1 gridindeki tek siyahi sürücü olan Hamilton, dünyada yaşanan ırkçılığa tepki gösteren isimlerin başında gelmiş ve motor sporları dünyasını çeşitliliği arttırma konusunda harekete geçmeye çağırmıştı.

İngiliz pilot normalde bu yıl mor bir kaskla yarışacaktı. Şimdi Black Lives Matter hareketine destek vermek için siyah renk düzenine geçti.

Kaskta mor renkler de kullanıldı ve ayrıca kaskın üzerine "Black Lives Matter" yazıldı.

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Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail
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Fotoğraf: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail
2/5

Fotoğraf: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail
3/5

Fotoğraf: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail
4/5

Fotoğraf: Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 helmet detail
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Fotoğraf: Lewis Hamilton

Mercedes, pazartesi günü gümüş renkten vazgeçeceğini ve ırkçılığa karşı  tamamen siyah bir renk düzeniyle yarışacağını duyurmuştu.

Ayrıca yarış tulumları da siyah renge döndü.

Hamilton yeni kaskında geleneksel "Still I Rise" sloganını da "Still We Rise" olarak değiştirdi.

 

Hamilton, ilk antrenman seansıyla birlikte bu kask tasarımını kullanmaya başlayacak.

Ayrıca İngiliz pilotun takım arkadaşı Valtteri Bottas da kask tasarımında değişiklikler yaptı.

Fin pilot, kaskın arka kısmına eklediği "Stongerer Together" mesajıyla ırkçılığa karşı olduğunu ifade etti.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Pilotlar Lewis Hamilton Şimdi al , Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Luke Smith

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