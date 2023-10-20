Prime'a abone ol
Formula 1 Amerika GP
Haberler

Hamilton yeni güncellemeyi test etmek için sabırsızlanıyor

Lewis Hamilton, Mercedes'in Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine getirdiği son büyük güncellemeden umutlu.

Editör Ezel Tan
Yayın tarihi
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Şu anda şampiyonada Ferrari'nin 28 puan önünde yer alan Mercedes, Amerika Grand Prix'sine bu yılki son büyük güncelleme paketini getirdi.

Yeni bir taban da dahil olmak üzere çeşitli güncellemelerin yer aldığı bu paketle Mercedes, 2024 için de önemli veriler toplamayı hedefliyor.

Hafta sonu öncesinde konuşan Mercedes patronu Lewis Hamilton, yeni güncelleme hakkında pozitif konuştu.

Hamilton, "Fabrikada büyük miktarda çalışma yapıldığını biliyorum."

"Bu sezon boyunca yapılan büyük güncellemelerin sonuncusu bu olacak. Nasıl hissettirdiğini görmek için gerçekten heyecanlıyım."

"Fabrikadaki tüm o harika insanlar sezon boyunca inanılmaz derecede sıkı çalıştılar. Umarım bu yeni parçalar durumu biraz iyileştirir ve gelecek yıla hazırlanırken doğru yönde ilerlememize yardımcı olur."

"Pistin hangi bölümlerinde daha iyi olmamızı sağlayacağını tam olarak bilmiyorum ama umarım genel bir ilerleme olur ve ön tarafa biraz daha yaklaşmamızı sağlar." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Hamilton ayrıca, takım arkadaşı George Russell ile ilk turda temas yaşadığı Katar GP'nin ardından "ileri" bakıyor.

"Sadece önüme bakacağım."

"Sporumuzla ilgili en güzel şey, her zaman sürmek ve gelişmek için başka bir gününüzün olması. Geçmişle ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok."

"Kesinlikle ders çıkarabileceğimiz şeyler var; ben de ders çıkarabilirim, ki çıkardım ve artık sadece araca binmeye konsantre oldum."

"Önümüzdeki yarışlar ve özellikle arka arkaya yapılacak üç yarış için heyecanlıyım."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Tsunoda: "Ricciardo bana 'duygu kontrolü' konusunda yardımcı olabilir"
Sonraki haber Amerika GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

Formula 1
Amerika GP

Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz" Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

Formula 1
Amerika GP

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi" Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

Formula 1
Amerika GP

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu" Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

Son Haberler

Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı

Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı

F1 Formula 1
Amerika GP

Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı Haas pilotları yeni güncellemelerden memnun kaldı

Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

F1 Formula 1
Amerika GP

Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz" Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

F1 Formula 1
Amerika GP

Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi" Piastri: "En iyi sıralama seansım değildi"

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

F1 Formula 1
Amerika GP

Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu" Norris: "İkinci sırada olmak hoş bir sürpriz oldu"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol