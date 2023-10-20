Hamilton yeni güncellemeyi test etmek için sabırsızlanıyor
Lewis Hamilton, Mercedes'in Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sine getirdiği son büyük güncellemeden umutlu.
Şu anda şampiyonada Ferrari'nin 28 puan önünde yer alan Mercedes, Amerika Grand Prix'sine bu yılki son büyük güncelleme paketini getirdi.
Yeni bir taban da dahil olmak üzere çeşitli güncellemelerin yer aldığı bu paketle Mercedes, 2024 için de önemli veriler toplamayı hedefliyor.
Hafta sonu öncesinde konuşan Mercedes patronu Lewis Hamilton, yeni güncelleme hakkında pozitif konuştu.
Hamilton, "Fabrikada büyük miktarda çalışma yapıldığını biliyorum."
"Bu sezon boyunca yapılan büyük güncellemelerin sonuncusu bu olacak. Nasıl hissettirdiğini görmek için gerçekten heyecanlıyım."
"Fabrikadaki tüm o harika insanlar sezon boyunca inanılmaz derecede sıkı çalıştılar. Umarım bu yeni parçalar durumu biraz iyileştirir ve gelecek yıla hazırlanırken doğru yönde ilerlememize yardımcı olur."
"Pistin hangi bölümlerinde daha iyi olmamızı sağlayacağını tam olarak bilmiyorum ama umarım genel bir ilerleme olur ve ön tarafa biraz daha yaklaşmamızı sağlar." dedi.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Hamilton ayrıca, takım arkadaşı George Russell ile ilk turda temas yaşadığı Katar GP'nin ardından "ileri" bakıyor.
"Sadece önüme bakacağım."
"Sporumuzla ilgili en güzel şey, her zaman sürmek ve gelişmek için başka bir gününüzün olması. Geçmişle ilgili yapabileceğim hiçbir şey yok."
"Kesinlikle ders çıkarabileceğimiz şeyler var; ben de ders çıkarabilirim, ki çıkardım ve artık sadece araca binmeye konsantre oldum."
"Önümüzdeki yarışlar ve özellikle arka arkaya yapılacak üç yarış için heyecanlıyım."
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