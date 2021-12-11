Hamilton yeni egzoza geçti

Bu yıl kurallar gereği takımlar, sezon boyunca toplam sekiz egzoz kullanabiliyorlar. Sonrasındaki değişikliklerde de ceza alıyorlar.

Formula 1'de sezonun son yarışı bu hafta sonu gerçekleştirilecek ve sürücülerin çoğu, bu yıl kullanılmasına izin verilen egzoz sayısına ulaşmadılar.

Mercedes, bugün yayınlanan açıklamaya göre bu hafta sonu Lewis Hamilton'ın aracına yeni bir egzoz sistemi taktı.

Bu, İngiliz pilotun bu yılki beşinci egzozu olduğu için herhangi bir grid cezası almayacak.

Bunun dışında sıralama turları öncesinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

Ayrıca son yarışta, aynı vites kutusuyla altı yarış tamamlayan Valtteri Bottas ve Antonio Giovinazzi'nin yanı sıra, son yarışta finiş göremeyen Nikita Mazepin, Mick Schumacher ve George Russell yeni vites kutusuna geçtiler.

Kurallar dahilinde yapılan bu değişiklikler için herhangi bir ceza almayacaklar.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images