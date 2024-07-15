Hamilton, Mercedes'in yeni bir güncellemeyle öndekilerle rekabet edebileceğine inanıyor

Mercedes'in beklentilerin aksine griddeki en hızlı dördüncü araçla mücadele edebildiği zorlu bir başlangıcın ardından, takım Monako Grand Prix'sinde W15'in performans kilidini açtı.

Yeni esnek ön kanadın eklenmesi, uzmanlar tarafından “eureka anı” veya “gümüş kurşun” olarak adlandırılsa da Toto Wolff bunu “verilerin aniden anlam kazandığı bir an” olarak nitelendirerek bu güncellemeye o kadar önem atfetmedi.

Ancak bu güncelleme, Mercedes'in W15'te “denge” sağlamasına ve tatlı noktayı bulmasına yardımcı oldu, bu da takımın şu anki dört kere üst üste podyumda bitirme serisine yol açtı.

Bu iki zaferden biri, Avusturya ve Britanya'da, Max Verstappen ve Lando Norris'in lastikleri patladığında George Russell'ın Red Bull Ring'de liderliği devralmasıyla gerçekleşirken, Silverstone'da Hamilton'ın zaferi tamamen hız üzerindeydi.

O kadar ki, şimdi 104 kez Grand Prix kazanan Hamilton, Mercedes'in düzenli yarış galibiyetleri için mücadele etmesine bir güncelleme uzakta olduğuna inanıyor.

“Sanırım sezon başladığında ve Red Bull'a, herhangi bir şekilde yakın değildik, yıl boyunca asla bir galibiyet elde edemeyeceğimizi düşünüyorduk”

“Bugün gibi bir zaferi alamasaydık sezon sonunda buruk hissederdim”

“Hepimiz gerçekten bir araya geldik, herkes arabayı çok daha rahat hissettiğimiz bir yere getirmek için harika bir iş çıkardı ve geçen yılki temel gerçekten değişti.”

"Yani buradan kötü bir şekilde ayrılmıyoruz, hedefimiz olan iyi bir şekilde ayrılıyoruz.”

"Hâlâ kat etmemiz gereken çok uzun bir yol var, ancak araç, hiçbir şekilde, şu anda griddeki en hızlı araç değil.”

"Çok yakın olduğumuzu düşünüyorum ve umarım birkaç güncellemeyle, belki de bir sonraki güncellemeyle, gerçekten ön sırada daha tutarlı bir şekilde mücadele etmek için daha da güçlü bir konumda olacağız." dedi Hamilton rekor kıran dokuzuncu Silverstone zaferinden sonra.

Zaferinin Mercedes'in "tamamen hızla" elde ettiği ilk zafer olduğunu belirterek, şimdi bir sonraki yarış olan Macaristan'da iki zaferi üst üste kazanmayı dört gözle bekliyor.

“Kesinlikle bunu dört gözle bekliyorum, oraya gitmek için, ama aynı zamanda izlediğimiz yol ve arabamızın gerçekten, gerçekten canlanmaya ve harika hissettirmeye başlıyor.”

“Ve şimdi bu ikisi [Verstappen ve Norris] ile rekabet etmeye başlayabilmek harika bir his.” diye ekledi Hamilton.