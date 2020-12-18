Hamilton yeni anlaşmayla senelik 40 milyon pound kazanabilir!

Bu yıl yedinci şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton'ın Mercedes'le olan kontratı sezon sonunda sona erdi.

İngiliz pilot ve Mercedes arasındaki kontrat görüşmeleri normalde Bahreyn GP'den sonra başlayacaktı ama Hamilton, COVID-19 olunca görüşmeler ertelendi.

Hamilton, gelecek yıl da Mercedes'le F1'de kalmak istediğini ve yeni anlaşmayı Noel'den önce imzalamak istediğini belirtmişti.

Dün bir paylaşımda bulunan Mercedes, yeni anlaşmanın imzalandığını ima etti.

The Sun gazetesi bugün özel bir haber yayınladı ve bu haberde Hamilton'ın Mercedes'le yapacağı yeni anlaşmayla beraber senelik 40 milyon pound kazanacağına yer verildi. Bu, Hamilton'ın önceki yıllarla benzer bir rakam alacağı anlamına geliyor.

Resmi açıklamanın bugün veya önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

Öte yandan aynı habere göre Mercedes, İngiliz milyarder Sir Jim Ratcliffe'i Toto Wolff ile beraber yeni takım ortağı olarak açıklayacak. Yani Ratcliffe takımın belli bir kısmını satın alacak.

Bu, Mercedes takımının artık üç ortağı olacağı anlamına geliyor: Mercedes, Ratcliffe ve Wolff.

Şu anda Ratcliffe'in sahibi olduğu INEOS, Mercedes'in ana sponsorlarından bir tanesi konumunda yer alıyor ve takıma önemli miktarda para ödüyor.