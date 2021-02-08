Hamilton, yeni anlaşmayla yıllık 40 milyon euro kazanabilir

Mercedes ve Lewis Hamilton arasındaki görüşmeler olumlu şekilde sonuçlanmaya doğru gidiyor.

Taraflar uzun süredir yeni kontrat için görüşmelerde bulunuyor ve nihayet orta yolu bulmuş gibi görünüyorlar.

Geçtiğimiz günlerde birden fazla kaynak, Hamilton'ın Mercedes'in son teklifini kabul ettiğini ve tarafların yeni sezon için anlaştığını iddia ettiler.

Hamilton'ın sözleşmesinin kaç yıllık olacağı konusunda farklı iddialar var. Bazı kaynaklar 1+1, bazı kaynaklar ise 2+1 yıllık anlaşma yapılacağını iddia ediyorlar.

Hamilton'ın maaşı içinse tek bir rakam ortaya koyuldu: senelik 40 milyon euro.

Bild ve La Gazzetta dello Sport'a göre Hamilton, yeni anlaşmayla senelik 40 milyon euro kazanacak.

36 yaşındaki sürücünün yeni kontratında bir veto hakkı istediği yönündeki iddialar ise, son günlerin en çok tartışılan konularından bir tanesiydi.

İddiaya göre Hamilton, bu madde sayesinde takım arkadaşını veto edebilecek ve istemediği kişilerle yarışmayacak.

Yorumcular genel olarak Hamilton'ın böyle bir madde isteyerek kendisi adına doğru şeyi yaptığını düşünüyorlar.

Rus Match TV yorumcusu Alexey Popov, "Hamilton'ın süper güçlü bir takım arkadaşı istememesi çok doğal." dedi.

Eski F1 pilotu Christian Danner Sport1'e şunları söyledi: “Böyle bir madde olması beni şaşırtmaz. Süper yıldızlar için alışılmadık bir durum değil.

"Hamilton son derece başarılı bir Formula 1 pilotu ve böyle kalmak istiyor. Enerjisini, anlamsız bir düello olarak gördüğü şeyle -boşa- harcamak istemiyor."

Diğer yanda bir kaynak Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, veto maddesiyle ilgili iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Kaynak, "Mercedes gibi küresel bir şirket neden böyle bir şey yapsın? Ekip için yarışacak kişiyle ilgili kararı sürücü değil, takım verir." dedi.