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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton yedek şasiye geçti

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cuma günkü sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından yedek şasiye geçmek durumunda kaldı.

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Hamilton yedek şasiye geçti
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Mercedes pilotları cuma günkü sıralama turlarında araçlarının kontrolünü kaybederek, kendilerini pistin farklı noktalarında bariyerlerde bulmuşlardı.

Özellikle Hamilton'ın aracında daha fazla hasar var gibi görünüyordu ve BBC Sport'un haberine göre Mercedes, sıralama turlarında aldığı hasar nedeniyle yedi kez dünya şampiyonunun şasisini değiştirme kararı aldı.

Hafta sonunun kalan seanslarında Hamilton, bu sezon başında kullandığı yedek bir şasiye geçmek zorunda kalacak.

Mercedes, bu haberden kısa bir süre sonra resmi açıklamayı yayınladı. Buna göre Hamilton'ın yeni şasiye geçtiği doğrulanırken, her iki aracın da vites kutusunun değiştiği belirtildi.

Zemin ve kanatlarda onarım/değişim çalışması yapılırken, güç ünitelerinde herhangi bir değişikliği yapılmadı.

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