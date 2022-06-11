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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Hamilton, sıralamada yavaş sürdüğünü söyleyen hakemleri yalanladı

Lewis Hamilton, Azerbaycan Grand Prix sıralama turlarında gereksiz yere yavaş sürdüğü için Formula 1 hakemleri tarafından görüşmeye çağrıldıktan sonra delta süresinde olduğunu söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton, sıralamada yavaş sürdüğünü söyleyen hakemleri yalanladı
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Hakemler, "44 ve 4 numaralı araçların, 18:59'da gereksiz yere yavaş sürerek FIA Formula 1 spor kurallarının 33.4. maddesini ihlal ettikleri ve yarış direktörünün notuna uymadıkları iddiasıyla" McLaren pilotu Lando Norris'i de çağırdı.

Bu notta, "Araçların sıralama seansının tüm turlarında gereksiz yavaş sürmediğinden veya pit çıkışı açıldıktan sonra keşif turu atmadıklarından emin olmak amacıyla, sürücüler, pit haritasında gösterilen güvenlik aracı çizgileri arasında FIA'nın belirlediği maksimum sürenin altında kalmalı." ifadesi yer alıyor.

İspanya GP sıralama turlarının ardından hakemler, 18 sürücü tarafından bu tür 55 ihlal yapıldığını ama bunlardan en ciddilerinin uyarı alan Kevin Magnussen ve Mick Schumacher'e ait olduğu açıklandı.

Hakemlerle görüşmesinden önce konuşan Hamilton, sınırın içinde olduğunu ve aynı zamanda yarış çizgisinde olmadığını söyledi.

Hamilton, Autosport'a şunları söyledi: "Düzlükteki en yavaş araçlardan biriyiz."

"Bu yüzden hava koridoruna ihtiyacımız vardı. Kurala göre, birinci güvenlik aracı çizgisinden ikinci güvenlik aracı çizgisine kadar sınırın içinde olmalısınız."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Ben bu sınırın içindeydim. Yavaşladım ve diğer araçların geçmesine izin vermek için yarış çizgisinin tamamen dışındaydım. Fakat onlar geçmek istemedi."

"Barselona'dayken sınırı tamamen göz ardı eden ve gülünç derecede yavaş giden araçlar vardı. Sanırım bir veya iki takım kınama gibi bir ceza aldı."

"Fakat onlar çok ama çok daha yavaştı. Lastiklerini en az beş derece soğutmuşlardır."

"Bu yüzden çok hızlı olabildiler. Onlar yavaş gittiğinde ben de yanlarından geçmiştim, yani herhangi bir sorun yaşamadım."

"Fakat bugün sınırın altında değildim. Çizginin dışındaydım ve güvensiz değildi." dedi.

Ceza alacağını düşünüp düşünmediği sorulan Hamilton şu cevabı verdi: "Bunun yanlış olduğunu düşünmüyorum. Yanımdan geçme şansları vardı, geçmediler. Ben sınırın içindeydim. Eğer altında olsaydım anlayabilirdim ama değildim."

Güncelleme: Hakemler ile görüşmesinin ardından Hamilton'a ceza verilmedi.

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