Hamilton: "Yaşlandıkça fiziksel olarak en üst seviyede kalmak zorlaşıyor"
Lewis Hamilton, formunu korumak için çaba sarf ettiğini ancak yaşı ilerledikçe bunun daha da zorlaştığını itiraf ediyor.
Ocak ayında 38 yaşına girecek olan Hamilton, artık birçok sporcunun fiziksel olarak gerilemeye başladıkları döneme de giriş yapmış olacak.
Hamilton genel olarak formuna ve beslenmesine dikkat eden bir isim, ancak buna rağmen yaş ilerledikçe fiziksel olarak zirvede kalmanın zorlaştığını kabul ediyor.
RacingNews365'e konuşan Hamilton, "Çocukluğumdan bu yana iyi bir atlet oldum, bu yüzden her zaman fit kalmayı başarabildim."
"Ancak bir üst seviyeye çıkabilmek yaşlanmaya başladıkça hepimiz için daha da zorlaşıyor."
"Diyet ve antrenman konusunda daha titiz olmanız gerekiyor. Örneğin, olimpiyat sporcusu olan iyi bir arkadaşımla Reformer Pilates yapmaya başladım. Çok komikti çünkü daha önce hiç yapmadığım bir şeydi.
"Günlük rutinime 22 yaşımdan çok daha fazla odaklanıyorum. O zamanlar şu anda yaptıklarımı yapmıyordum."
"Spor yapmak aynı zamanda akıl sağlığımı koruyor ve hayatımı dengeye koymama yardımcı oluyor. Enerjiniz ve zamanınızı nereye harcadığınız konusunda çok ama çok korumacı olmalısınız." dedi.
Son birkaç yıldır Hamilton, Tommy Hilfiger ile kendi koleksiyonunu oluşturmak, kendi müziğini yapmak, video oyunlarında yer almak ve Mission 44 isimli bir yardım kuruluşunda yer almak da dahil olmak üzere F1 dışında başka ilgi alanlarına da sahip olduğunu gösterdi.
Son olarak film ve TV şirketi 'Dawn Apollo Films'i kuran Hamilton, önümüzdeki yıl çekilecek bir F1 filmi üzerinde Brad Pitt ile birlikte çalışıyor.
Formula 1'de yarışmaya devam etmesi halinde bu girişimlerin arka planda kalıp kalmayacağı sorulan Hamilton, önceliğinin Mercedes ile yarış kazanmak olduğunu yineledi.
İngiliz pilot, "Önceliğim takımdaki işim ama sadece hafta sonları yarışıyoruz. Kalan zamanımda Mission 44 ile yaptığım işi yapmak için zaman var, bu konuda komutayı elimde tutabiliyorum."
"Ancak yarış dışı aktivitelerin antrenmanımdan ve takımdan geçirdiğim zamandan çalacağını ya da yarış hafta sonumuzu etkileyeceğini fark edersem kesinlikle bu gidişata bir dur diyeceğim. Ana odağım her zaman Formula 1."
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