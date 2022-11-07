Hamilton: "Yaşlandıkça fiziksel olarak en üst seviyede kalmak zorlaşıyor"

Ocak ayında 38 yaşına girecek olan Hamilton, artık birçok sporcunun fiziksel olarak gerilemeye başladıkları döneme de giriş yapmış olacak.

Hamilton genel olarak formuna ve beslenmesine dikkat eden bir isim, ancak buna rağmen yaş ilerledikçe fiziksel olarak zirvede kalmanın zorlaştığını kabul ediyor.

RacingNews365'e konuşan Hamilton, "Çocukluğumdan bu yana iyi bir atlet oldum, bu yüzden her zaman fit kalmayı başarabildim."

"Ancak bir üst seviyeye çıkabilmek yaşlanmaya başladıkça hepimiz için daha da zorlaşıyor."

"Diyet ve antrenman konusunda daha titiz olmanız gerekiyor. Örneğin, olimpiyat sporcusu olan iyi bir arkadaşımla Reformer Pilates yapmaya başladım. Çok komikti çünkü daha önce hiç yapmadığım bir şeydi.

"Günlük rutinime 22 yaşımdan çok daha fazla odaklanıyorum. O zamanlar şu anda yaptıklarımı yapmıyordum."

"Spor yapmak aynı zamanda akıl sağlığımı koruyor ve hayatımı dengeye koymama yardımcı oluyor. Enerjiniz ve zamanınızı nereye harcadığınız konusunda çok ama çok korumacı olmalısınız." dedi.