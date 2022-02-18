Hamilton: "Yaşananlardan sonra kısa bir araya ihtiyacım vardı"

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7 kez dünya şampiyonu, Abu Dhabi’deki olaylı yarışın son turunda şampiyonluğu kaybetmesinin ardından spot ışıklarından uzak durmayı tercih etmişti.

Hamilton olaylarla ilgili yorum yapmaktan kaçınmıştı, bununla birlikte Toto Wolff’un verdiği demeçler “Lewis’in tüm olanlardan ötürü hayal kırıklığı yaşadığını” belirtmekteydi.

Bütün bunlar kamuoyunda “Hamilton’ın gözünde Formula 1’in kredisini tükettiği ve İngiliz pilotun emekliliği seçebileceği” şeklinde yorumlandı.

Fakat Mercedes W13’ün lansmanında uzun bir aranın ardından medya karşısına çıkan Hamilton, bir süre her şeyden uzaklaşması gerektiğini, bu sayede “savaşçı ruhuyla” geri dönme kararı alabildiğini söyledi.

“Hiçbir zaman, bir kez olsun dahi duracağımı söylemedim. Yaptığım işi seviyorum ve bu takımla çalışmanın benim için bir ayrıcalık olduğuna inanıyorum.”

“Sadece takımın değil, büyük bir ailenin parçası gibi hissediyorsunuz. Hedefe tamamen odaklanmış bir ailenin parçası. Buna benzer hiçbir duygu yok.”

“Fakat açık konuşmak gerekirse benim için zor bir kış arası oldu. Bu nedenle bir ara vermem ve sadece anı yaşamam gerekiyordu. Ailem hep yanımdaydı ve güzel zamanlar geçirdim.”

“Sonuç itibariyle kararım devam etmek oldu. Toto ve George ile çalışmak için sabırsızlanıyorum. Özellikle George’un enerjisinin bütün takıma yayıldığını görmek heyecan verici! Sezonun da aynı şekilde heyecan verici olacağını düşünüyorum.”

Geçtiğimiz gün, Mercedes lansmanından bir gün önce, FIA Abu Dhabi’de olanlara dair nihai kararını verdi ve Michael Masi görevden alındı.

Masi’nin görevden alınmasının yanında, FIA sanal bir yarış kontrol odası kurmak ve sürekli tekrar eden sorunları önlemek için güvenlik aracı kurallarını değiştirmek de istiyor.

Abu Dhabi’deki “başarısızlıktan” FIA’yı sorumlu tutan Mercedes takım patronu Toto Wolff, yeni yönetimin kararını memnuniyetle karşılıyor.

“Gereken adımların atıldığını görmek spora olan inancımızı teşvik etti. Destek sistemiyle çevrilmiş daha sert bir yapılanmaya gidilmesi olumlu. FIA bir sanal yarış kontrol odası kuracağını ve yeni yapılanmanın Barselona testinden itibaren görev başında olacağını da belirtti. Bunlar doğru adımlar.”

Çeviri: Altay Gök