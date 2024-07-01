Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Takım arkadaşı George Russell zafere ulaşırken Lewis Hamilton, Avusturya'da hayal kırıklığı dolu bir hafta sonu geçirdi.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the team's garage

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in the team's garage

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes aracından gelen araç üstü görüntülerinde takım arkadaşı George Russell'a tebrik için yönelirken Avusturya Grand Prix'sinde hayal kırıklıklarını bir kenara bıraktı.

Russell, Pazar günü liderlik için mücadele eden Lando Norris ve Max Verstappen’in 64. turda temas etmesinden faydalanarak yarışın kontrolünü ele geçirdi ve Oscar Piastri ile Carlos Sainz'ın önünde Avusturya GP'sini kazandı.

Hamilton, açılış turlarında takım arkadaşıyla pist pozisyonu için mücadele ediyordu, ancak sonunda hem Russell'a hem de Ferrari pilotu Sainz'a geçildi, bu da Hamilton'ın dördüncü sırada bitirmesine neden oldu.

Hayal kırıklıklarına rağmen, Hamilton kokpitten çıkar çıkmaz 26 yaşındaki Britanyalı takım arkadaşına sarılarak onu tebrik etti.

Daha sonra, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada yarışını değerlendirirken şunları söyledi: "Benim için oldukça şok edici ama takım için gerçekten mutluyum. Bu yıl fabrikadaki herkes bu sonuca ulaşmak için çok çalıştı, bu yüzden takıma ve George'a büyük tebrikler... Hak edilmiş bir zafer."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto Wolff, yıldız pilotunun yaşadığı sıkıntıları, W15'inde oluşan bazı hasarlarla açıklayarak şöyle devam etti:

"Oldukça iyi bir başlangıç yaptı ve ilk virajı iyi aldı ancak ardından birinci turda pozisyonu geri vermek zorunda kalmak zorlu bir şeydi. Ama bunu yapmazsak 10 saniye cezası alacağımız oldukça açıktı.”

“Sonra işler kötüye gitmeye başladı. Pite girişte çok zorladı, ne kadar zorladığını görebiliyorsunuz, arka tarafı kaybetti ve ardından bir sonraki ceza geldi.”

“Bunun üzerine bir de kerb yüzünden tabanda hasar oluştu, ki sanırım çoğu insanın yaşadığı bir şey ama onunki kapsamlıydı. Kerb'de kırılan parçalar iki buçuk ondalık zamana mal oldu.”

Russell’ın galibiyeti, iki Mercedes sürücüsünün İngiltere Grand Prix'sine giderken 26 puanla ayrılmasına neden oldu, ancak Wolff, Hamilton'ın talihini tersine çevirmek için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor.

“Bu, birdenbire sürüşü unuttuğu bir durum değil.”

“Tam tersine. Her şey bir araya geldi. Barcelona'da muhteşem bir yarış çıkardı, bu yüzden bunun üzerinden geçmeliyiz ve bu yıl onunla bir yarış kazanacağız.” dedi Wolff Sky Sports F1'e.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Toparlanmamız gerekiyor"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

MotoGP
Hollanda GP
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor
Eski F1 pilotu Mazepin, AB yaptırımlarının kaldırmasıyla Macaristan'da testlere başladı

Eski F1 pilotu Mazepin, AB yaptırımlarının kaldırmasıyla Macaristan'da testlere başladı

Formula 1
Eski F1 pilotu Mazepin, AB yaptırımlarının kaldırmasıyla Macaristan'da testlere başladı
George Russell
Daha fazlası
George Russell
Wolff, Russell'a gönderdiği telsiz mesajının şu ana kadar F1'de yaptığı en aptalca şey olduğunu düşünüyor

Wolff, Russell'a gönderdiği telsiz mesajının şu ana kadar F1'de yaptığı en aptalca şey olduğunu düşünüyor

Formula 1
Avusturya GP
Wolff, Russell'a gönderdiği telsiz mesajının şu ana kadar F1'de yaptığı en aptalca şey olduğunu düşünüyor
Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"

Formula 1
Avusturya GP
Russell, Wolff'un telsiz çağrısıyla "neredeyse kaza yapıyormuş"
Russell: "Mercedes, Ferrari'den önde"

Russell: "Mercedes, Ferrari'den önde"

Formula 1
Avusturya GP
Russell: "Mercedes, Ferrari'den önde"
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"

Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"

Formula 1
Avusturya GP
Verstappen'in pole pozisyonu farkı, rakipleri için "gerçek bir uyarı"
Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

Formula 1
Avusturya GP
Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor
Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"

Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"

Formula 1
Avusturya GP
Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"

Son Haberler

Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

MGP MotoGP
Hollanda GP
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

F1 Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor
Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''

Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''

F1 Formula 1
Avusturya GP
Verstappen: ''Norris ile Avusturya'daki kazayı daha sonra konuşacağız.''
Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"

Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Ocon: "Sözleşme imzalayana kadar kesin konuşmayacağım"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye