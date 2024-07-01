Hamilton, Avusturya GP'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen takımını ve Russell'ı tebrik etti

Lewis Hamilton, Mercedes aracından gelen araç üstü görüntülerinde takım arkadaşı George Russell'a tebrik için yönelirken Avusturya Grand Prix'sinde hayal kırıklıklarını bir kenara bıraktı.

Russell, Pazar günü liderlik için mücadele eden Lando Norris ve Max Verstappen’in 64. turda temas etmesinden faydalanarak yarışın kontrolünü ele geçirdi ve Oscar Piastri ile Carlos Sainz'ın önünde Avusturya GP'sini kazandı.

Hamilton, açılış turlarında takım arkadaşıyla pist pozisyonu için mücadele ediyordu, ancak sonunda hem Russell'a hem de Ferrari pilotu Sainz'a geçildi, bu da Hamilton'ın dördüncü sırada bitirmesine neden oldu.

Hayal kırıklıklarına rağmen, Hamilton kokpitten çıkar çıkmaz 26 yaşındaki Britanyalı takım arkadaşına sarılarak onu tebrik etti.

Daha sonra, Sky Sports F1'e yaptığı açıklamada yarışını değerlendirirken şunları söyledi: "Benim için oldukça şok edici ama takım için gerçekten mutluyum. Bu yıl fabrikadaki herkes bu sonuca ulaşmak için çok çalıştı, bu yüzden takıma ve George'a büyük tebrikler... Hak edilmiş bir zafer."

George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Toto Wolff, yıldız pilotunun yaşadığı sıkıntıları, W15'inde oluşan bazı hasarlarla açıklayarak şöyle devam etti:

"Oldukça iyi bir başlangıç yaptı ve ilk virajı iyi aldı ancak ardından birinci turda pozisyonu geri vermek zorunda kalmak zorlu bir şeydi. Ama bunu yapmazsak 10 saniye cezası alacağımız oldukça açıktı.”

“Sonra işler kötüye gitmeye başladı. Pite girişte çok zorladı, ne kadar zorladığını görebiliyorsunuz, arka tarafı kaybetti ve ardından bir sonraki ceza geldi.”

“Bunun üzerine bir de kerb yüzünden tabanda hasar oluştu, ki sanırım çoğu insanın yaşadığı bir şey ama onunki kapsamlıydı. Kerb'de kırılan parçalar iki buçuk ondalık zamana mal oldu.”

Russell’ın galibiyeti, iki Mercedes sürücüsünün İngiltere Grand Prix'sine giderken 26 puanla ayrılmasına neden oldu, ancak Wolff, Hamilton'ın talihini tersine çevirmek için gerekenlere sahip olduğuna inanıyor.

“Bu, birdenbire sürüşü unuttuğu bir durum değil.”

“Tam tersine. Her şey bir araya geldi. Barcelona'da muhteşem bir yarış çıkardı, bu yüzden bunun üzerinden geçmeliyiz ve bu yıl onunla bir yarış kazanacağız.” dedi Wolff Sky Sports F1'e.