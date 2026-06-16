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Formula 1 İspanya GP

Hamilton: "Yarıştan sonra ekibe sarıldığımda kalbim mutluluktan patlayacak gibiydi"

Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk galibiyetinin ardından yaşadığı duyguları anlattı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

İspanya Grand Prix'si boyunca güçlü bir tempo ortaya koyan Lewis Hamilton sanal güvenlik aracı periyodunun doğru zamanda gelmesi sayesinde pit stopta önemli bir zaman kaybı yaşamadan avantaj elde etti ve yarışın kontrolünü eline alarak galibiyete ulaştı. 

Yarış sonrası konuşan Hamilton, Ferrari ile geçmişe uzanan bağlarını ve Michael Schumacher dönemine olan hayranlığını da anlattı.

Hamilton, "Bu hikayemizin ilk adımı."

"Ayrıca bana, Michael'ın kazandığı yarışın üzerinden 30 yıl geçtiği hatırlatıldı."

"O zamanlar evde koltukta oturuyor olurdum, muhtemelen çoğunuz gibi. Dizimde bir tabak olurdu, sandviç ya da tavuklu noodle yerken izlerdim. O zaman 12 yaşındaydım."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"O kırmızı arabaya bakıp 'O kokpitte olmak nasıl bir şey acaba?' diye düşünürdüm."

"Şimdi kokpitim beyaz ve bundan pek memnun değilim. Hep Michael'ınki gibi kırmızı olmasını isterdim. Bir gün onu tekrar kırmızı yapacağım." dedi.

Yarış sonunda kapalı parka döndükten sonra Hamilton, Ferrari garajına koşarak ekibiyle zaferi kutladı.

Yaşadığı yoğun duygular nedeniyle neredeyse bayılma noktasına geldiğini söyledi:

"O kırmızı tulumu giyip, o harika ekibin önünde birinci sırada durmak… Milli marş söylenirken onları görmek.”

"Sesler biraz dağınıktı ama o anı yaşamak ve gözlerindeki mutluluğu görmek inanılmazdı."

"Onlara sarıldıktan sonra neredeyse bayılıyordum. Kalbim mutluluktan patlayacak gibiydi."

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