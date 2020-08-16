Hamilton, yarıştaki performansları karşısında afallamış

Pole pozisyonundan başlayan ve her turu lider geçen Hamilton, yarışı en yakın rakibi Max Verstappen'in 20 sn önünde kazanmayı başardı.

Bu sene 4. zaferini kazanan Hamilton, bu sonuçla birlikte şampiyonada Verstappen'e 37 puan fark attı ve tüm zamanların en çok podyum sonucu elde eden F1 pilotu oldu.

Geçen hafta sonu Silverstone'da lastik yönetimi konusunda sorun yaşamalarının ardından Hamilton, bu hafta sonu böyle performans göstermelerine şaşırdığını söyledi ve yarış bittiğinde, aslında son turda olduklarını fark etmediğini söyledi.

Hamilton, "Araç içerisinde afallamıştım. Farklı bir seviyeye ulaşmıştım ve gerçekten iyi hissediyordum."

"Takım harika bir çaba sergiledi ancak Tanrım, bugün gerçekten iyi hissettim."

"Gerçekten sürpriz oldu çünkü geçen hafta sonu lastiklerde sorun yaşamıştık. Bu yarışta ise lastik yönetimi çok, çok iyiydi."

"Geçen hafta sonu olanları anlamamız ve buraya getirdiğimiz çözüm sayesinde oldu. Sonucunda bugün yaptıklarımızı başardık."

"Son turda olduğumu dahi bilmiyordum. O an, içerisinde bulunduğum durum sona erdi. Daha fazla devam edebilirdim." dedi.

Mercedes, Silverstone'daki lastik sorununun ardından pist sıcaklığının 50 dereceye ulaştığı İspanya'da da benzer sorunlar yaşamaktan korkuyordu.

Ancak Hamilton, tüm yarışı kontrol altında götürerek lastiklerle attığı bölümü uzatmayı başardı. Bir noktada tek pit stop yapmayı dahi düşündüler.

Mercedes son pit stopta Hamilton'a yumuşak lastik takmayı planlıyordu ancak Hamilton orta lastikleri istedi.

Hamilton, "Yarıştan önce bu konu üzerinde çok sıkı çalıştım. Hangi lastikleri kullanacağımızı, hangi stratejiyi yapacağımızı anlamaya çalıştım."

"Yarış içerisinde, lastikleri planladığımızdan daha uzun süre kullanabileceğimizi anladım. Tek bir pit stop dahi yapabileceğimizi düşünüyordum ancak uyguladığımız strateji doğruydu."

"Günün sonunda, yumuşak lastikle risk almamıza gerek yoktu. Temiz, kullanılmamış orta lastiklerim vardı ve en iyi seçenek onlardı."

"Fabrikadaki herkese, bu gerçekten zor dönemde gösterdikleri çalışmalardan dolayı büyük teşekkür etmek istiyorum." dedi.