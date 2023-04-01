Hamilton: "Yarışta yaklaşık yarım saniye geride olmalıyız"

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Mercedes, Avustralya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci ve üçüncü en iyi zamanları yaparak dikkatleri üzerine çekti.

Mercedes'in performansını nasıl açıkladığı sorusuna Hamilton, "Bu belki de piste özgü bir durum olabilir fakat sonuçta takımdaki kimse pes etmedi, herkes şu anda sahip olduklarımızdan en iyi şekilde faydalanmak için inanılmaz derecede sıkı çalışıyor."

"George'un da bahsettiği gibi, yere basma gücü anlamında biraz gerideyiz. Fakat bugün her şey bir araya geldi. Burada, Max'in yanında olmak harika bir duygu. Umarım yarın bir şekilde onunla kalabiliriz."

"Geçmişte olduğu gibi arayı açıp gidebilir ama her halükarda elimizden gelenin en iyisini yapacağız." cevabını verdi.

Galibiyetin gerçekçi bir hedef olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Bence bunu söylemek zor."

"Henüz tek bir yarış simülasyonu yapmadım. Bunu ilk kez yarın yarışa giderken yapacağız."

"Onlara kıyasla ne durumda olduğumuzu bilmiyorum. Fakat bizden en az çeyrek ya da yarım saniye daha hızlı olacaklarını tahmin etmeliyiz."

"Belki onun hava koridorunda kalabiliriz, belki iki kişi olmamız ve sadece bir Red Bull'un olması, strateji ile onlara baskı kurmamızı sağlayabilir. Bakalım, yarın göreceğiz." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images

Hamilton, son bölümdeki ilk turunun ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

İngiliz pilot, pole hayali kurup kurmadığı sorusuna, "Açık konuşmak gerekirse harika bir tur gibi hissettirdi."

"Bizi bir saniyeliğine de olsa zirvede görmek inanılmazdı. Sonra Max'in turunu bitirdiğini gördüm ve oraya kaybettim."

"Son tur o kadar da harika değildi. Ne yazık ki lastikleri çalıştırmak zordu. Masanın üzerinde çok fazla zaman vardı çünkü lastiklerin çalışmasını sağlayamadım."

"Bu yüzden ikinci tur biraz ortalamaydı. Yarışta daha iyisini yapacağım." cevabını verdi.

Hamilton, bu sonucun sezonun geri kalanı için bir "umut ışığı" olduğunu ekledi.

"Sezona olan bakış açımızı değiştirmiyor fakat takıma bir umut ışığı vereceğini ve daha fazla çaba sarf etmemizi sağlayacağını düşünüyorum." "Eğer gelişirsek, öndekilerle aradaki farkı kapatabileceğimizi biliyoruz." "Bazı pistlerde fark daha büyük, bazılarında daha az olacak. Aracımız dayanıklı, puanlar kazanabiliriz ve tempo yakaladığımızda, o zaman liderler üzerinde baskı kurmaya ve zaferler için savaşmaya çalışacağız. Bu inanılmaz olur."