Hamilton: "Yarışta podyuma çıkmayı deneyeceğiz"
Lewis Hamilton, Mercedes'in Avusturya Grand Prix'si sıralama turları öncesinde araçlarında önemli değişiklikler yaptığını ve podyum mücadelesinde olmayı umduklarını açıkladı.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Hamilton Red Bull Ring'de takım arkadaşı George Russell'in 0.1 gerisinde üçüncü sırada yer alarak beşinci sıraya yerleşti.
Bu sonuç, Red Bull ve McLaren'in ardından F1'in en hızlı üçüncü takımı olmaya devam eden Mercedes için güçlü bir sonuç oldu.
Seansın ardından konuşan Hamilton, "Aracın dengesi konusunda biraz ilerleme kaydettik."
"Özellikle son turum oldukça iyiydi ama orta sektör biraz kötüydü."
Hamilton, olası bir podyum mücadelesini gözlerken, ayar değişikliklerinin sprintteki kötü yarış temposunu iyileştireceğinden emin.
"Yarış hızım bu sabah oldukça kötüydü."
"Aracı değiştirdik, bu yüzden yarın yarış temposunda daha iyi olacağımızı umuyorum."
"Ferrari'lere biraz daha baskı kurabileceğimizi ve bir şekilde podyuma çıkmayı deneyebileceğimizi umuyorum."
"Önümdeki Ferrari'yi [Carlos Sainz] mümkün olan en kısa sürede geçmeliyim."
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