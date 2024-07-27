Hamilton: "Yarışta podyuma çıkarsak şaşırırım"

Mercedes'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, dördüncü olduğu sıralama turlarının ardından, Max Verstappen'in cezasıyla pazar günü üçüncü başlayacak.

İngiliz pilot, son bölümde tek set lastiğe sahipo lduğu için ilk üçü kaçırdığını söylüyor fakat kuru zemin için beklentileri çok da yüksek değil.

Hamilton şöyle konuştu: "Araçta rahattım. Bu koşullarda her zaman rahatımdır."

"Bence zamanlamayı mükemmel ayarlayabilseydik daha da yukarıda olabilirdik. Fakat ilk bölümde elenmemek için bir set lastik daha kullandık ve bundan ötürü Q3'te tek lastiğimiz vardı. Sanırım önümdeki herkesin bir seti daha vardı."

"Bu yüzden gerçek tempomuzu gösteremedik."

"Yarışta küçük de olsa podyum için mücadele etme şansımız var ama bence bu gerçekten zor olacak."

"Arkamızda McLaren'lar var, önümüzde bir Red Bull var. Arkadan hızlı bir Red Bull daha gelecek. Bu açıdan zor olacak."

"Ferrari'nin de performans olarak bizimle aynı seviyede olduğunu düşünüyorum."

Eski tabana dönünce araçta daha rahat hissedip hissetmediği sorusuna Hamilton, "Herhangi bir rahatlama olmadı."

"Şahsen rahatladım çünkü yağmur yağıyordu. Bu şartlarda hep rahatım."

"Dün kuru zeminde 1 saniye gerideydik, belki bugün 0.7 saniye geride olabilirdik fakat ilk üç için mücadele edemezdik." cevabını verdi.

Yarış için endişeli olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Elbette endişeliyim."

"Bence diğerlerinin yarış temposu güçlüydü. Yine de gece yaptığımız çalışmalarla bazı şeylerin değişmesini umuyorum."

"Fakat üçüncü sıradan başlamak iyi. Bundan kesinlikle şikayet edemem. Sadece teorik olarak ikinci olmam gerekiyordu."

"Son bölümde yeni bir bir lastik setim daha olsaydı bunu yapabilirdim."