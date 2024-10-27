Hamilton: "Yarışta önümüzdeki araçlarla mücadele edemeyeceğiz"
Lewis Hamilton, Meksika'daki yarışta öndeki araçlarla mücadele edebileceğine inanmasa da Austin'in ardından bu kez yarışı tamamlamak istiyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Sıralama turlarında pole pozisyonundaki Carlos Sainz'ın 0.7 saniye gerisinde kalan Lewis Hamilton, pazar günkü yarışa altıncı sıradan başlayacak.
Mercedes pilotu, üçüncü antrenman seansının ardından aracın sıralama turlarında geriye gittiğini düşünüyor.
Seansın ardından verdiği demeçte Hamilton, "Üçüncü antrenman seansı iyi hissettirdi, doğru yolda olduğumuzu düşündüm ve araçta bir değişiklik yapmamaya karar verdim."
"Sadece daha fazla yere basma kuvveti elde etmek için daha büyük bir kanat tercih ettik. Ancak sıralama seansı için piste çıktığımızda aracın arka tarafında hiç tutuş yoktu. Sanki her şey tersine dönmüş gibiydi."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
"Güncellenmiş bir araç kullandığım için aracın daha hızlı olmasını bekliyorum ama ne yazık ki öyle değil." dedi.
Hamilton, pazar günkü yarışta hız eksikliği sebebiyle öndeki pilotlarla yarışamayacağını düşünüyor.
"Pazar günü önümüzdeki araçlarla yarışabileceğimizi sanmıyorum çünkü çok hızlılar. Ama bu kez yarışın sonunu görmek istiyorum."
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