Hamilton: "Yarışta mücadele edeceğim ama kazanamayacağım"

Sprinte beşinci sıradan başlayan Hamilton, ilk birkaç turda iyi görünse de sonrasında geriye düştü ve sprinti yedinci sırada noktaladı.

Seansın ardından Hamilton, açıkça 'korkunç bir seans' geçirdiklerini söyledi.

Yedi kez Dünya Şampiyonu, "Korkunçtu, hiç keyif almadım."

"İyi bir start alsam da sonrasında denge ile ilgili sorun yaşadım. Gerçekten çok fazla önden kayma yaşadık, en başından beri araçla mücadele ediyordum."

"Bunu yarın için nasıl düzelteceğimi gerçekten bilmiyorum."

"Yarın kesinlikle uzun bir öğleden sonra geçireceğiz. Elimden geldiğince mücadele edeceğim ama kazanamayacağım, bu kesin. Sahip olduğumuz lastiklerle başa çıkıp çıkamayacağımızı görmeye çalışacağım." dedi.