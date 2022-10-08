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Hamilton: "Yarışta her şey olabilir"

Lewis Hamilton, Mercedes pilotlarının sıralama turlarında öndekilere nispeten çok yavaş kalmaları hakkında konuştu. Hamilton, yarışta ellerine pek çok fırsat geçebileceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
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Hamilton: "Yarışta her şey olabilir"
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Mercedes pilotları, cumartesi gününü sıralama turlarında altıncı ve sekizinci sırayı elde ederek kapattılar. 

Hamilton, liderin 1 saniye gerisinde kalmaları hakkında şunları söyledi: "Düzlüklerde hızlı değiliz ve bu yüzden zaman kaybediyoruz, ancak düzlüklerdeki yavaşlığımızın sebebinin ne olduğunu bilmiyorum."

"Yine de araç bugün iyi hissettiriyordu, genel olarak iyi bir hafta sonu geçirdik. Dün iyi bir performans sergiledik, bugün araçta iyi ayarlar yaptık. Araç antrenmanlarda harika hissettirdi ve ardından sıralama turlarında yaptığımız değişiklikler de yerindeydi."

"Sıralama turlarından genel olarak mutluyum."

"Tabii ki bu kadar geride olmamız hiçbir zaman iyi değil ama olumlu noktaları bulmaya çalışıyoruz." dedi.

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Hamilton, cuma günkü antrenman seanslarının koşullar sebebiyle gerçekçi olmamasından dolayı sıralama turlarında nasıl bir performans göstereceklerini tahmin edemediğini de belirtti.

Britanyalı pilot, "Açıkçası sıralamalarda durumumuzun ne olacağı hakkında bir fikrim yoktu. Ancak Q2'de ön tarafa yakın olup, Q3'te bu kadar geride kalmamıza şaşırdım. Sorunun ne olduğunu bilmiyorum ama zamanı hep düzlüklerde kaybediyoruz." dedi.

Yarış için ne düşündüğü sorulduğunda Hamilton, "Hava koşulları, aracımız için pek iyi olmayacak çünkü DRS kullanamayacağız."

"Red Bull DRS kapalıyken, bizim DRS açık halimizden daha hızlı. Ama muhtemelen virajlarda onlardan daha hızlıyız."

"Ancak yağmur her zaman fırsatları getirir, o yüzden her şey olabilir."

"Eğer yarış kuru olursa çok heyecanlı geçeceğini düşünmüyorum, en azından bizim için." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine pilotlarının sıralama turlarında Mercedes'ten daha hızlı olduğu da görüldü. Fakat Hamilton, bu konuya şaşırmadığını açıkladı.

Mercedes pilotu, "Bu duruma şaşırmadım, çünkü bazı yarışlarda onlar önde; bazı yarışlarda biz öndeyiz."

"Ancak gözlemlediğim kadarıyla yarış tempoları o kadar iyi değil, o yüzden yarın onları yakalayacağımızı düşünüyorum." dedi.

Takımın fabrikadaki çalışmaları ve genel durumları hakkında Hamilton, "Fabrikadaki herkes, dünya şampiyonluğu için mücadele edecek bir araç inşa etmeyi biliyor."

"Ben de sadece elimden geldiğince onları desteklemeye çalışıyorum. Umuyorum ki seneye hak ettiğimiz yerde olacağız." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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