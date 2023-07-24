Hamilton: "Yarışta gerçek performansımızı gördük"

Cumartesi günü epey formda görünen Hamilton, sadece 0.003 saniye farkla pole pozisyonuna ulaştı ve tam 34 yarışlık hasrete son verdi.

Mercedes W14 normalde tek turda zayıf, yarış temposunda ise daha güçlü bir araç, ancak bu kez tam tersi bir durumla karşılaştık, nitekim Hamilton yarışın birçok bölümünde çaresizdi.

Henüz startta Max Verstappen'e geçilen Hamilton, ilk sektörde Oscar Piastri ve Lando Norris'in de gerisine düşerek kendini dördüncü sırada buldu.

Bir noktada Sergio Perez'e de geçilerek beşinciliğe gerileyen Hamilton, son 20 turda çok iyi tempo tutturdu ve Piastri'yi geçerek dördüncülüğe geri yükseldi.

Yarışı podyumun sadece 1.5 saniye arkasında tamamlayan Hamilton, yarışta gerçeklerin ortaya çıktığını düşünüyor.

Hamilton, "En hızlı araca sahip olmadığımız apaçık ortaya, dolayısıyla pole pozisyonunu aldığımız, dünya şampiyonunu ve bizden daha hızlı iki aracı geride bıraktığımız için gerçekten mutluyum."

"Gerçekler yarışta ortaya çıktı, yeterince hızlı değiliz. Pazar sabahı strateji toplantısında Red Bull'dan en az yarım saniye yavaş olacağım söylenmişti."

"Dolayısıyla Max zaten rakibimiz değildi, hiç olmazsa McLaren ile mücadele edebileceğimizi umuyordum. Ancak onlar da çok hızlıydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, startta liderlik için mücadele ediyor Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff ise çok daha fazlasını yapabileceklerini düşündüğü için hayal kırıklığına uğramış vaziyette.

Wolff, "Bugün en hızlı ikinci araca sahiptik, ancak sonuçlar bunu göstermiyor, dolayısıyla hayal kırıklığımızı gizlemiyoruz."

"Nasıl daha iyi olabileceğimizi bulmamız gerekiyor. George'un [Russell] uzun bir yoldan geri döndüğünü, Aston Martin'leri ve Ferrari'leri yendiğini gördük."

"En büyük sıkıntımız yarış boyunca çok temkinli davranmamızdı. Pit stopların ardından çok zaman kaybettik, ancak bunun karşılığını uzun vadede aldık, son turlarda herkesten hızlıydık."

"Ancak her zaman bir denge söz konusudur ve bu dengeyi kuramadık." dedi.