Hamilton: "Yarışta daha güçlü olacağız"

Mercedes hafta sonunun başından bu yana düzlüklerde hızlı görünürken virajlı bölümlerde zorluk çekiyordu.

Bu, daha düşük yere basma gücü paketi seçtikleri anlamına geliyor ve ıslak zeminde, daha fazla yere basma gücü gerektiği için, sıralama turlarında takımı dezavantajlı duruma düşürmüşe benziyor. Aynı zamanda her iki pilot da lastik ısıtma problemleriyle boğuştular.

Sonuç olarak Valtteri Bottas sıralama turlarında sekizinci olurken, Lewis Hamilton üçüncü sırada yer aldı.

Hamilton, günün ardından performanslarını şu sözlerle yorumladı: "Bu, herkes için gerçekten çok zor bir gündü ve sadece pozitif olmaya, odaklanmaya ve sakin kalmaya çalıştık. Max kendisi için çok iyi bir tur attı ve George da harika bir iş çıkardı."

"Kendime bakarsam, ilk turum gerçekten çok iyiydi ancak son denemem öncesinde attığım yavaş turda lastiklerin sıcaklığı biraz düştü. Bu yüzden son turda masanın üzerinde biraz zaman kaldı. Günün sonunda her şeyimi ortaya koyduğumu düşünüyorum."

"Artık yarışta yükselmeye çalışacağız. Daha iyi bir hava ve kuru bir gün olmasını umuyorum. Bence bu, taraftarlar için harika olur ve aynı zamanda herkesin yere basma gücü paketlerinin nasıl olduğunu görmek açısından da ilginç olur."

"Takım olarak düzlük hızıyla yere basma gücü arasında doğru dengeyi yakalamaya çalıştık. Bugün için en iyisi olmayabilir ama ne kadar iyi olacağını yarın göreceğiz. Elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız."

Yarış hızı sorulduğunda Hamilton, "Sıralama turlarında pistin farklı yerlerinde farklı yoğunlukta yağmurlar vardı. Valtteri ve benim için zordu çünkü aracımızda denge sorunları vardı. Bu yüzden ikinci çizgide olmak mutluluk vericiydi. Ancak daha önce de söylediğim gibi puanlar sıralama turlarında verilmiyor, bu yüzden yarış için sabırsızlanıyorum."

"Sorunuza gelirsek, burada takımların farklı yere basma gücü seviyeleri için ayarlanmış araçları var. Hem kuru hem yağmurlu hava olmak üzere iki olası senaryo için en iyi ayarları bulmaya çalıştık. Pazar günü rekabetçi olacağımızı düşünüyorum."

"Bence sıralama turlarından daha rekabetçi olacağız. Fakat her halükarda bizim için kolay olmayacak. Özellikle bugünkü şartlarla kolay olmayacağını düşünüyorum." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images