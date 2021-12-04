Hamilton, yarışın yakın geçeceğini düşünüyor

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin gerçekleştirildiği cadde pisti, F1 tarihindeki en hızlı cadde pisti ve bu pist, hafta sonu boyunca pilotlara birçok meydan okuma sundu.

Pilotlar; bu dar, teknik ve hızlı pistin limitlerini bulmaya çalışırken birçok kez pistten taştılar ya da bariyerlerle temas yaşadılar.

Ferrari pilotu Charles Leclerc, dün gerçekleştirilen antrenman turlarında büyük bir kaza yapmıştı. Leclerc'in takım arkadaşı Sainz ise sıralama turlarında yüksek hızda bir spin attı ve bariyerlerden son anda kaçabildi.

Sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Hamilton ise hafta sonu boyunca birkaç kez pist dışına taşmak zorunda kalmıştı. İngiliz pilot, sıralama turlarının son bölümündeki ilk turunda da büyük bir arkadan kayma yaşadı ve aracı son anda yakalayabildi.

Hamilton'ın ana rakibi Max Verstappen ise sıralama turlarındaki son turunda en hızlı ilk iki sektör derecesiyle son viraja gelmişti ki sol ön lastiğini kilitledi ve bariyerlere temas etti.

Hamilton, seansın aşırı zorlu olduğunu vurgularken; takımıyla gurur duyduğunu da belirtti.

"Kesinlikle zorlu bir seanstı. Bu pist ne kadar da zor. Oldukça teknik ve kompleks bir pist. Buraya inşa ettikleri şey, pist yapısı açısından inanılmaz. Buradaki hız inanılmaz."

"Antrenman turlarında hızlıydık ama 3. antrenmanda ve özellikle de sıralama turlarında tempo konusunda eksiğimiz vardı, lastiklerle sorunlar yaşadık. Yani duble yapabilmemiz... Valtteri'yle ve bu takımda yer alan, çok sıkı çalışan tüm kadın ve erkeklerle gurur duyuyorum. Bu kesinlikle çok ama çok iyi bir sonuç"

Herkes için bilinmezliklerle dolu olan tarihteki ilk Suudi Arabistan GP öncesinde simülasyon çalışmaları büyük önem taşıyordu. Hamilton, hafta sonuna Bottas'la birlikte hazırlandıklarını ve Bottas'ın spora gelmiş olan en iyi takım arkadaşı olduğunu söyledi.

"Kesinlikle takım olarak çalıştık. Simülasyonlarla, araç ayarlarıyla birlikte çalıştık ve Valtteri'yle olan yardımlaşmamız mükemmeldi. Valtteri, şu ana kadar spora gelmiş olan en iyi takım arkadaşı. Aracı olması gereken yere getirebilmek için onunla birlikte çalıştık."

"Red Bull bugün çok hızlıydı, o boğa [RB16B] bu pistte başka bir şeydi. Ancak elimizdekilerle yapabildiğimizden mutluyum."

Verstappen'in son virajdaki hatasıyla birlikte pole pozisyonunu Hamilton'a gitmiş olsa da Red Bull bugün oldukça hızlıydı.

Hamilton da Red Bull'un bugün hızlandığını ve yarın yarışın yakın geçeceğini söyledi.

"Evet, yarış kesinlikle yakın olacak. İki takım yarış temposunda daha yakın oluyor. Bence dün yaptığım uzun sürüşlerim iyiydi. Ancak yine de bugün ne yaptılarsa çok hızlılar. Yani yarın yarış boyunca yakın bir mücadele bekliyorum. Ben ve Valtteri formda olacağız."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images