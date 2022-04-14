Hamilton, yarışın son turlarında aşırı ısınma ile mücadele etmiş

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Albert Park'taki yarışın ilk turlarında üçüncülüğe yükselen Lewis Hamilton, önce Sergio Perez'e pist üstünde, sonra da George Russell'a pit stoplarda geçilmesinin ardından beşinci sıraya gerilemişti.

Russell ve Hamilton, ikinci Max Verstappen'in yarışa veda etmesinin ardından yarışı üçüncü ve dördüncü sırada bitirdiler. İki takım arkadaşının arasında yalnızca iki saniye fark bulunmaktaydı.

Yarışın son turlarında Russell'ı takibi sürdüren Hamilton, telsizden şöyle demişti: "Beni çok zor bir durumda bıraktınız."

Hamilton yarışın ardından takımı eleştirme amacı gütmediğini, mesajda aracın fazla ısınmış olmasından bahsettiğini açıkladı.

Mercedes strateji şefi James Vowles da Melbourne'deki yarış gününde beklenenden daha yüksek sıcaklıklar arasında Hamilton'ın karşılaştığı zorluklardan söz etti.

Vowles, "Bu tamamen motorun soğutulması ve yarış boyunca güç ünitesinin soğuk tutulmasıyla ilgiliydi."

"Tahmin ettiğiniz gibi her şeyin sınırlarını zorluyoruz, bunlardan biri de motor soğutması. Bunu aracın motor kapağını kapatarak veya aracın arkasındaki panjur tasarımını değiştirerek yapıyoruz."

"Bu konuda kararımızı Cumartesi günü verdik fakat tabii ki sadece 24 saat sonra yarışacaktık ve bu özel durumda ortam beklediğimizden bir veya iki derece daha sıcaktı."

Lewis Hamilton, Mercedes W13, George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bunun bir sonucu olarak, ki bu sadece bizim değil değil, griddeki herkesin ortak bir sorunuydu, motorun ve güç ünitesinin soğutma gereksinimleri açısından verebileceğinin sınırındaydık.

"Bu yarış esnasında, bir aracı takip ederken, Lewis'in yaptığı şeyden ödün vermesi gerektiği anlamına geliyordu. Önündeki aracın kirli havasından çıkıp aracın sakinleşmesini sağlamak zorundaydı. Güç ünitesini soğutmak için radyatörden temiz hava geçişi sağlamanız gerekiyor."

"Ancak bunu yapmak öndeki araçla yarışmayı inanılmaz derecede zorlaştırıyor, telsiz mesajında bahsettiği de buydu." dedi.

Russell ve Hamilton'ın topladığı 27 puan, Max Verstappen'in yarışa veda etmesi sonrası, Mercedes'in Red Bull'un önünde takımlar şampiyonası ikinciliğini korumasına yardımcı oldu.

Ancak Mercedes, W13'teki dalgalanma sorunuyla mücadele etmeye devam ederken, bu sezon şu ana kadar Red Bull ve Ferrari ile aynı tempoyu yakalamakta zorlanıyor.

Hamilton ve Russell, yarışın bazı noktalarında Red Bull pilotu Perez ile mücadele edebilse de Vowles, Mercedes'in hala öndeki takımları yakalamak için çabaladığını söyledi.

Vowles, "Melbourne'da bulunduğumuz konum açısından gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor: Sıralamalarda Ferrari'ye göre bir saniye daha yavaştık ve yarışta Leclerc ayrı bir ligdeydi."

"Örnek vermek gerekirse, şu ana kadar en rekabetçi yarışımız olarak Bahreyn'i söyleyebilirim. Bu ön grup ile aramızdaki farkı gösteriyor."

"Yine de her yarışta ilerlemeye devam ediyoruz, her yarışta araçta neleri test etmemiz, denememiz ve geliştirmemiz gerektiğine dair bir eylem planımız var. Eminim tüm rakiplerimizde aynı planlar var."

"Kilit nokta ise ön grupla aradaki farkı kapatmak için pençelerimizi göstermemiz." dedi.