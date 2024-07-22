Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Geçtiğimiz haftalarda Silverstone'da galibiyete ulaşan Hamilton, Macaristan'da McLaren pilotlarının ardında üçüncü oldu ve kariyerinin 200. podyumunu aldı.

200. podyumunu almasıyla ilgili Hamilton şöyle dedi: "Sayılar hiçbir şey ifade etmiyor."

"Oscar ve Lando'nun ne kadar genç olduklarını düşünüyorum da... Ben yarışmaya başladığımda onların hâlâ bebek bezleri vardı!"

"Şahsen istatistikleri düşünmüyorum, birlikte çalıştığım harika insanları düşünüyorum. 13 yaşındayken McLaren ile anlaşmıştım ve o takımı hep sevdim, birlikte uzun bir yol kat ettik, ilk dünya şampiyonluğumu onlarla kazandım."

"Sonra bazı zor zamanlar geçirdiler ve şimdi tekrar kazanıyorlar - bu harika! Onlar adına mutluyum."

"Zor bir yarıştı, kesinlikle 200. podyumumu alacağımı düşünmüyordum. Sanırım 340 yarışa falan çıktım. Kötü bir sonuç olmadığı kesin. Her iki takımda beraber çalıştığım tüm bu harika insanlar olmasaydı bunu başaramazdım."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, in the Press Conference Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Yarıştan önce Verstappen ile savaşmayı bekleyip beklemediği sorusuna Hamilton, "Bence saf hız açısından bunu yapmaya hazır değildik. Özellikle sıcak havada hâlâ performans eksiği var."

"Avusturya'da ve burada bu çocuklarla aynı hızda gidemediğimizi gördünüz. İlk bölümde Max'e yetişebildiğim için şaşırdım. Onun bir saniye gerisinde kalmak için zorlamama bile gerek yoktu."

"O anda bir şansım olduğunu düşündüm ama ikinci bölümde durum değişti ve aracın gerçek hızı ortaya çıktı."

"Erken pitle öne geçtik ve pist pozisyonu bu pistte çok önemli. Sonunda belirleyici faktör buydu." cevabını verdi.