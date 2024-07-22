Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, yarışın ilk bölümünde Max Verstappen'e yaklaşmasına kendisinin de şaşırdığını söyledi.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Takımı, 3. sırada, podyuma çıkıyor
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Geçtiğimiz haftalarda Silverstone'da galibiyete ulaşan Hamilton, Macaristan'da McLaren pilotlarının ardında üçüncü oldu ve kariyerinin 200. podyumunu aldı.
200. podyumunu almasıyla ilgili Hamilton şöyle dedi: "Sayılar hiçbir şey ifade etmiyor."
"Oscar ve Lando'nun ne kadar genç olduklarını düşünüyorum da... Ben yarışmaya başladığımda onların hâlâ bebek bezleri vardı!"
"Şahsen istatistikleri düşünmüyorum, birlikte çalıştığım harika insanları düşünüyorum. 13 yaşındayken McLaren ile anlaşmıştım ve o takımı hep sevdim, birlikte uzun bir yol kat ettik, ilk dünya şampiyonluğumu onlarla kazandım."
"Sonra bazı zor zamanlar geçirdiler ve şimdi tekrar kazanıyorlar - bu harika! Onlar adına mutluyum."
"Zor bir yarıştı, kesinlikle 200. podyumumu alacağımı düşünmüyordum. Sanırım 340 yarışa falan çıktım. Kötü bir sonuç olmadığı kesin. Her iki takımda beraber çalıştığım tüm bu harika insanlar olmasaydı bunu başaramazdım."
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 3rd position, in the Press Conference
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Yarıştan önce Verstappen ile savaşmayı bekleyip beklemediği sorusuna Hamilton, "Bence saf hız açısından bunu yapmaya hazır değildik. Özellikle sıcak havada hâlâ performans eksiği var."
"Avusturya'da ve burada bu çocuklarla aynı hızda gidemediğimizi gördünüz. İlk bölümde Max'e yetişebildiğim için şaşırdım. Onun bir saniye gerisinde kalmak için zorlamama bile gerek yoktu."
"O anda bir şansım olduğunu düşündüm ama ikinci bölümde durum değişti ve aracın gerçek hızı ortaya çıktı."
"Erken pitle öne geçtik ve pist pozisyonu bu pistte çok önemli. Sonunda belirleyici faktör buydu." cevabını verdi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!
Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"
F1 tarihindeki en popüler takım emri vakaları
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar