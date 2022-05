Hamilton: "Kötü şansım bir noktada durmalı"

Hamilton ve Mercedes, geçen hafta sonu Barselona'ya dalgalanma sorununu çözmek için büyük güncellemeler getirdi ve Monako'da bir adım daha atmayı umuyorlardı.

Cuma günü yapılan antrenmanlarda Monako tümsekleri ile mücadele eden Hamilton, Cumartesi günü Mercedes'e yalnızca sekizinci sırayı getirebildi.

Yedi kez dünya şampiyonu üçüncü bölümdeki ilk turların ardından altıncı sıradaydı ancak Sergio Perez'in kazası yüzünden çıkan kırmızı bayraklar son turunu engelledi.

Seanstan sonra konuşan İngiliz pilot şunları söyledi: "Bugün dalgalanma daha iyiydi ancak daha yavaştık ve neden bilmiyorum. Aracı dalgalanma açısından geliştirdik ama daha yavaştık."

"Arka tarafta yere basma kuvvetimiz zayıf."

Monako'da yarın yağış bekleniyor ve Hamilton bu durumdan memnun.

Hamilton, "Yarışı yağışlı havada yapmak istiyorum. Sekizinci sırada ve kuru zeminde sürmekten daha iyi olacak."

"Burada geçiş yapılmıyor. Havanın değişmesini ve fırsat sunmasını umuyorum. Belki insanlar farklı stratejiler uygular. Bir kez olsun şanslı olmak güzel olur."

"Bütün yıl şanssızdım. Bu bir noktada durmalı." dedi.

İngiliz, performans açısından beklediğinden kötü olup olmadığı sorusuna, "Bunu bekliyordum."

"Son yarışta zaten düşük hızda çok iyi değildik. Gerçekten yarıştaydık ama tek turda iyi değildik. Bu yüzden burada zorlanacağımızı bekliyordum."

"Bence tümsekler yüzünden beklediğimizden daha kötü. Düşük, orta ve yüksek hızlı her yerde çok zıplıyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, in the pits during Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images