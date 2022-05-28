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Formula 1 / Monako GP Haberler

Hamilton: "Kötü şansım bir noktada durmalı"

Lewis Hamilton, kırmızı bayrak çıktığı için son turunu atamamasının ardından şanssızlığının bir noktada durması gerektiğini söyledi.

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Hamilton: "Kötü şansım bir noktada durmalı"
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Hamilton ve Mercedes, geçen hafta sonu Barselona'ya dalgalanma sorununu çözmek için büyük güncellemeler getirdi ve Monako'da bir adım daha atmayı umuyorlardı.

Cuma günü yapılan antrenmanlarda Monako tümsekleri ile mücadele eden Hamilton, Cumartesi günü Mercedes'e yalnızca sekizinci sırayı getirebildi.

Yedi kez dünya şampiyonu üçüncü bölümdeki ilk turların ardından altıncı sıradaydı ancak Sergio Perez'in kazası yüzünden çıkan kırmızı bayraklar son turunu engelledi.

Seanstan sonra konuşan İngiliz pilot şunları söyledi: "Bugün dalgalanma daha iyiydi ancak daha yavaştık ve neden bilmiyorum. Aracı dalgalanma açısından geliştirdik ama daha yavaştık."

"Arka tarafta yere basma kuvvetimiz zayıf."

Monako'da yarın yağış bekleniyor ve Hamilton bu durumdan memnun.

Hamilton, "Yarışı yağışlı havada yapmak istiyorum. Sekizinci sırada ve kuru zeminde sürmekten daha iyi olacak."

"Burada geçiş yapılmıyor. Havanın değişmesini ve fırsat sunmasını umuyorum. Belki insanlar farklı stratejiler uygular. Bir kez olsun şanslı olmak güzel olur."

"Bütün yıl şanssızdım. Bu bir noktada durmalı." dedi.

İngiliz, performans açısından beklediğinden kötü olup olmadığı sorusuna, "Bunu bekliyordum."

"Son yarışta zaten düşük hızda çok iyi değildik. Gerçekten yarıştaydık ama tek turda iyi değildik. Bu yüzden burada zorlanacağımızı bekliyordum."

"Bence tümsekler yüzünden beklediğimizden daha kötü. Düşük, orta ve yüksek hızlı her yerde çok zıplıyoruz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, in the pits during Qualifying

Lewis Hamilton, Mercedes W13, in the pits during Qualifying

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hamilton, şampiyonluğu kazanma ihtimali düşük olduğu için, takımın gelecek yılın aracına daha erken yönelmesi isteyip istemediği sorusuna, "Bunun hakkında pek düşünmedim."

"Bence başka bir araç yapmadan önce bu araçta neyin yanlış olduğunu anlamalıyız. Bunu tam olarak çözmeliyiz ve bize bir kılavuz olmalı."

"Fakat bu yılın aracında olup gelecek yılın aracında olmasını istemediğim çok fazla şey var." dedi.

Mercedes pilotu, Monako'nun takvimden çıkartılma ihtimali hakkında şunları ekledi: "Burayı kaybetmek üzücü olur. Bu efsanevi bir hafta sonu ve ikonik bir yarış."

"Yarışın kendisi, daha önce söylediğim gibi en heyecan verici yarış değil çünkü geçiş yapılmıyor."

"Gösteri açısından yılın en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Pazar günleri için değişiklik yapılırsa iyi olacağını düşünüyorum."

"Ne yapılabilir bilmiyorum ama bu hafta sonunu kesinlikle daha heyecanlı yapabiliriz."

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