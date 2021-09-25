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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

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Lewis Hamilton, Rusya Grand Prix'si hafta sonunun sıralama seansında iki kez çarpma yaşamasının ardından ''çok kötü hissettiğini'' ve ''kendisine karşı hayal kırıklığına uğradığını'' söyledi.

Hamilton: ''Yaptığım hatalar beni hayal kırıklığına uğrattı"

Hamilton, Mercedes'le birlikte Sochi'deki sıralama turlarının hem birinci hem de ikinci bölümünü ilk sırada tamamlamıştı ve üçüncü bölümde de geçiş lastiklerinde en hızlı zamana sahipti.

İngiliz pilot lastiklerini değiştirmeye geldiğinde pit yolu girişine çarptı ve ön kanadı hasar alan Mercedes aracına yeni bir kanat takıldı.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın pite gelmesiyle Hamilton'ın aracı kenara alındı ve sonrasında piste çıkan İngiliz pilot kuru zemin lastiklerini ısıtmakta zorlanmasının ardından son turunun son sektöründe spin atarak duvara çarptı.

Bu hatalara rağmen Hamilton sıralama turlarını geçiş lastiğiyle yaptığı süre sayesinde dördüncü sırada tamamladı ve  yarınki yarışa Lando Norris, Carlos Sainz Jr. ve George Russell'ın arkasında başlayacak.

Sıralamalardan sonra Sky Sports'a konuşan Hamilton pit girişindeki kazanın ''kendisinin bir hatası'' olduğunu ve soğuk lastiklerle ilgili olmadığını söyledi.

Hamilton, ''Kendime karşı hayal kırıklığına uğradım.''

''O ana kadar iyiydim, tamamen odaklanmıştım. Hem burada olan hem de fabrikada olan tüm takımdan özür dilerim çünkü bu bir şampiyondan bekleyeceğiniz bir şey değil.''

''Olan oldu ve yarın bunu düzeltmek için elimden geleni yapacağım.'' dedi.

Hamilton, kuru zemin lastiklerini ısıtmaya çalışırken de yol tutuşu seviyelerinin de ''korkunç'' olduğunu ve pistik ''çok kaygan'' hissettirdiğini söyledi.

''Turda zaman kaybediyordum ve iki kez duvara çarptım, ki bu benim için çok nadir.''

Mercedes, yarınki yarışın öncesinde Hamilton'ın aracının kırık parçalarını aynı teknik özelliklere sahip oldukları sürece herhangi bir ceza almadan değiştirebilecek.

Yedi kez dünya şampiyonu pole pozisyonunu kaçırmasına rağmen güç ünitesi değiştirme cezası nedeniyle Max Verstappen'in sondan başlayacak olmasından yararlanmaya çalışacak.

''Öndekilerin iyi tempoları var, kesinlikle kolay olmayacak.''

''Dua edeceğim, umarım aracım tamir edilebilir ve umarım yarın için iyi olur.''

''Bunlar bizi denemek için başımıza geliyor ve şu anda çok kötü hissediyorum. Ancak bunu olumlu bir şeye dönüştüreceğim ve elimden gelenin en iyisini deneyeceğim.''

''Ancak pole pozisyonunda bir İngiliz var ve bu harika, Lando'yu tebrik ediyorum.''

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