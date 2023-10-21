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Hamilton: "Yarışı kazanıp kazanamayacağımızı söylemek için henüz çok erken"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, pazar günü galibiyete ulaşıp ulamayacağından emin değil.

Editör Ezel Tan
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, cuma günü gerçekleştirilen sıralama turlarında gridin en iyilerinden birisiydi ve bir noktada pole pozisyonunu alacak kadar hızlıydı.

Sonunda en hızlı üçüncü zamanı yapan Hamilton, genel olarak sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Hamilton şöyle dedi: "Bizim için iyi bir gün olduğunu söyleyebilirim."

"Araçta yaptığı güncellemeler için takıma gerçekten minnettarım. Bu güncellemeler için çok çalıştılar; şimdi McLaren, Ferrari ve hatta Red Bull'lara bu kadar yakın olmak bizim için çok iyi oldu."

"Bence bu herkesin ne kadar sıkı çalıştığının bir göstergesi."

Pazar günü yarış kazanma şansı sorulduğunda Hamilton, "Bunu söylemek için çok erken. Hiçbirimiz yarış temposuna bakamadık."

"O yüzden hiçbir fikrim yok. Belki Red Bull'un ilk üçte olmaması -daha yakın bir mücadele sağlayacağı için- daha iyi olabilir çünkü genellikle biraz önde oluyorlar ve sonra arayı açıp gidiyorlar."

"Umarım üçümüz sıkı bir mücadele verebiliriz." dedi

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton, Perez'in şampiyonada sadece 30 puan gerisinde ve böyle giderse sezonu Meksikalı pilotun önünde tamamlayabilir.

Bunun kendisi için bir anlam ifade edip etmediği sorusuna Hamilton, "Hepimiz elbette birinci bitirmek için çabalıyoruz."

"Bence bu sadece takımımızın ortaya koyduğu çaba ve çalışmanın göstergesi olacak. Geçen yıl zor bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu yıla başlarken bile bulunduğumuz yerde olmayı beklemiyorduk."

"Sergio'yu yakalayıp yakalayamayacağımızı bilmiyorum ama sezon boyunca karşı karşıya olduğumuz araç farkı göz önüne alındığında, yaptığımız işten gerçekten gurur duyuyorum."

"Sadece başımızı eğmeli, savaşmaya ve zorlamaya devam etmeliyiz. Charles'ın da dediği gibi onların da yapacak çok işi var. Yani bu bir gelişim yarışı; gelecek yıl için zirveye ilk kimin ulaşacağıyla ilgili." dedi.

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