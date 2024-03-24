Hamilton: "Yarışı bitirmeyi çok isterdim"

Avustralya hafta sonuna iyi başlayamayan Lewis Hamilton, yarışın başında yaşadığı motor arızası sebebiyle de yarışa erken veda etti.

16. turda motordan gelen ani bir patlamayla aracını kenara çeken Hamilton, yeni W15'ten daha fazla performans beklerken bir kez daha hayal kırıklığıyla hafta sonunu noktaladı.

Hamilton, "Yumuşak lastikle başladık bence iyiydi."

"Q3'e giremediğim ve bazı sürücüleri geride bıraktığım için yeni bir yumuşak lastiği seçtim."

"Hızım iyiydi. Özel bir şey değildi ama yakalıyordum, önümdeki araçlardan biraz daha hızlıydım. Tabii ki motor arızalandı." dedi.

Hamilton arızanın aniden oluştuğunu da belirtti.

Sezon başlangıcının ne kendileri için ne kadar zor olduğu sorulduğunda Hamilton, "Şaşırtıcı bir şekilde, oldukça iyi hissediyorum."

"Gerçekten, sanırım ben sadece bazı şeyleri bir perspektifte tutmaya çalışıyorum. Çok daha kötü olabilirdi."

"Burada olduğum için gerçekten minnettarım, Avustralya'da geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım."

"Hâlâ ekiple çalışmaktan keyif alıyorum. Elbette kazanmak için mücadele etmeyi ve yarışları gerçekten bitirmeyi çok isterdim."

"Buraya gelip yarışın yarısını bile görememek asla harika bir duygu değil. Ama şunu biliyorum ki geri döneceğiz, eninde sonunda oraya varacağız. Sadece bunu başarmaya devam etmeliyiz." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Valtteri Bottas, Kick Sauber C44 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Hamilton bu sezonun yaşadığı en kötü sezon başlangıcı olduğunu söyledi. Ayrıca zemin etkili dönemdeki en kötü Mercedes olduğunu da dile getirdi.

Testlerden sonra bir şey bulduklarını düşündükleri ancak şimdiki durum sorulduğunda Hamilton, "Sanırım bu kış boyunca herkes için bu kadar çok çalışma yapılmışken takımdaki herkes için ruhsal açıdan zor bir durum."

"Heyecanlı, motive ve azimli bir şekilde geliyoruz."

"Sonra galibiyet için mücadele edeceğiniz zihniyetiyle geliyoruz. Tabii ki durum böyle değil."

"Sonra da 'Tamam, belki ikinci, üçüncü?' diyorsunuz. Hayır, durum böyle değil." dedi.

Güncellemelerin geleceği bunun etki edip etmeyeceği sorusuna Hamilton 'Bilmiyorum' yanıtını verdi.

Oldukça sakin göründüğü bunun sebebinin tecrübeden mi yoksa büyük resmi gördüğü için mi böyle davrandığı sorulduğunda Hamilton, "Bence o ana kapılmak ve tek bir şeye odaklanmak çok kolay."

"Ama büyük resim kesinlikle ana odaklanmaktır."

"Ayrıca her şeyi kontrol edemeyeceğinizi fark etmek."

"Bilirsiniz, kontrolünüz olmadığı için sinirlenirsiniz. Sadece bırakabilir ve sadece anın içinde olabilirsiniz ve bu gerçekten... bilirsiniz, harika değil. Mutlu değilim. Ama yarın harika bir gün geçireceğim." dedi.