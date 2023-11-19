Prime'a abone ol
Formula 1 Las Vegas GP
Haberler

Hamilton: "Yarış, Vegas hakkında olumsuz düşünenleri haksız çıkardı"

Lewis Hamilton, yarışın Las Vegas GP hakkında şüphe duyanları yanılttığını söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Güncelleme
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Hamilton, kötü geçen Cumartesi gününün ardından Pazar günkü yarışa 10. sıradan başladı. Yarış ilerledikçe yükselmeyi başaran Hamilton, 16. turda McLaren pilotu Oscar Piastri ile yaşadığı temas sebebiyle patlak lastikle pite girmek zorunda kaldı.

Son sıralara kadar düşen Mercedes pilotu, damalı bayrağı 7. sırada gördü. 

Hamilton, "Gerçekten zorlu bir yarıştı."

"Başlangıçta sert lastikle başladım, sonra sanırım arkamdaki Carlos'tan [Sainz] bir darbe aldım ve spin atan araçlara çarpmamaya çalıştım. Beş ya da altı sıra geriye düştüm."

"Ondan sonra geri dönmeye çalıştım. Kendimi harika hissediyordum, lastikler iyiydi, hızım yüksekti. Piastri'ye atak yaparken tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama yine bir darbe aldım. Sanırım bu bir yarış kazasıydı."

"Yarış boyunca pek çok harika geçiş fırsatı vardı. Bence Vegas, bu hafta sonu hakkında olumsuz düşünenleri ve her şeyin şovdan ibaret olduğunu söyleyenleri haksız çıkardı." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Perez pilotlar şampiyonasında 2. oldu, Mercedes ve Ferrari mücadelesi kızıştı!
Sonraki haber Horner: "Verstappen, Vegas hakkındaki fikirlerini değiştirmiş olabilir"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım" Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm" Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Ocon, Gasly ile mücadelesi hakkında: "Takımın söylediği şeyi duymadım"

Ocon, Gasly ile mücadelesi hakkında: "Takımın söylediği şeyi duymadım"

Formula 1
Las Vegas GP

Ocon, Gasly ile mücadelesi hakkında: "Takımın söylediği şeyi duymadım" Ocon, Gasly ile mücadelesi hakkında: "Takımın söylediği şeyi duymadım"

Lewis Hamilton
Daha fazlası
Lewis Hamilton
Hamilton: "Yaptığımız değişiklikler iyi hissettirmedi"

Hamilton: "Yaptığımız değişiklikler iyi hissettirmedi"

Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton: "Yaptığımız değişiklikler iyi hissettirmedi" Hamilton: "Yaptığımız değişiklikler iyi hissettirmedi"

Hamilton: "Bugün çok eğlendim"

Hamilton: "Bugün çok eğlendim"

Formula 1
Las Vegas GP

Hamilton: "Bugün çok eğlendim" Hamilton: "Bugün çok eğlendim"

Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Formula 1

Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" Wolff'tan Hamilton'ın tahminine yanıt: "Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Son Haberler

Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"

Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık" Wolff: "Tempomuz vardı ama sonuç alamadık"

Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım" Gasly: "Araçta neden bu kadar zorlandığımı anlayamadım"

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm" Sainz: "Galibiyet mücadelesi veremediğim için üzgünüm"

Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

F1 Formula 1
Las Vegas GP

Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak Ferrari, F1 ile Sainz'ın hasar tazminatı konusunda "özel bir görüşme" yapacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol