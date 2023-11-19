Hamilton: "Yarış, Vegas hakkında olumsuz düşünenleri haksız çıkardı"
Lewis Hamilton, yarışın Las Vegas GP hakkında şüphe duyanları yanılttığını söyledi.
Hamilton, kötü geçen Cumartesi gününün ardından Pazar günkü yarışa 10. sıradan başladı. Yarış ilerledikçe yükselmeyi başaran Hamilton, 16. turda McLaren pilotu Oscar Piastri ile yaşadığı temas sebebiyle patlak lastikle pite girmek zorunda kaldı.
Son sıralara kadar düşen Mercedes pilotu, damalı bayrağı 7. sırada gördü.
Hamilton, "Gerçekten zorlu bir yarıştı."
"Başlangıçta sert lastikle başladım, sonra sanırım arkamdaki Carlos'tan [Sainz] bir darbe aldım ve spin atan araçlara çarpmamaya çalıştım. Beş ya da altı sıra geriye düştüm."
"Ondan sonra geri dönmeye çalıştım. Kendimi harika hissediyordum, lastikler iyiydi, hızım yüksekti. Piastri'ye atak yaparken tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama yine bir darbe aldım. Sanırım bu bir yarış kazasıydı."
"Yarış boyunca pek çok harika geçiş fırsatı vardı. Bence Vegas, bu hafta sonu hakkında olumsuz düşünenleri ve her şeyin şovdan ibaret olduğunu söyleyenleri haksız çıkardı." dedi.
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