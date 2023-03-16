Hamilton: "Yarış temposunda Red Bull'dan 1.5 saniye yavaşız"

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Mercedes, 2022 sezonunda dalgalanma nedeniyle zorlu bir sezon geçirdi, ancak aynı konseptin evriminden çok daha iyi bir sonuç ortaya çıkarabileceğinden emindi.

Ancak Bahreyn'deki sezon açılışında dalgalanma sorunu ortadan kalksa bile umduğu ilerlemenin yakınında bile olmadığını gördü.

Mercedes yarışı Red Bull, Ferrari ve Aston Martin'in ardında dördüncü en hızlı takım olarak tamamlarken, Hamilton ve takım arkadaşı George Russell sırasıyla beşinci ve yedinci oldular.

Hamilton, Bahreyn'de Max Verstappen'in yarışı rahat bir şekilde lider götürmesi ve aracı zorlamak zorunda kalmaması nedeniyle, yarış temposunda aralarında tur başına 1.5 saniye kadar fark olabileceğini düşünüyor.

Mercedes'in açığının nerede olduğu sorulduğunda Hamilton, "Geçen yıl araç çok sürükleniyordu ve sadece düzlüklerde zorlanmıyorduk; bu yüzden çok daha büyük bir kanatla yarışmak zorunda kaldık çünkü virajlarda kaybetmesek de diğerleriyle eşitleniyor gibiydik."

"Bu yıl çoğunlukla virajlarda sorun yaşıyoruz. Düzlüklerde hızlıyız ama onlar viraj çıkışlarında arkalarını çok iyi kontrol ediyorlar."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Bence yarışta zorlamıyorlardı, bu yüzden göründüklerinden çok daha hızlı olduklarını düşünüyorum. Yarış temposunda tur başına yaklaşık 1.5 saniye daha hızlı olduklarını düşünüyoruz."

"Şu anda kazanıyor olmamız için Red Bull'ların, Ferrari'lerin ve hatta belki Aston Martin'lerin yarışı bitirmemesine ihtiyacımız var. Ama bu onları yakalayamayacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

Bahreyn'deki yarışın ardından Hamilton, takımın araç geliştirme konusundaki bazı endişelerini dinlemediğini dile getirmişti.

Perşembe günü bunun 'en iyi kelime seçimi olmadığını' açıklasa da, 2023 aracının konseptinin rakiplerine kıyasla hâlâ çok farklı göründüğünü fark ettikten sonra Mercedes'in arayı kapatamayacağını hissetti.

Hamilton, "Geriye dönüp baktığımda bunun en iyi kelime seçimi olduğunu söyleyemem."

"Ama elbette bazı ekip üyeleriyle aynı fikirde olmadığınız zamanlar oluyor."

"Önemli olan iletişim kurmaya ve birlikte hareket etmeye devam etmemiz. Bu ekibe hâlâ %100 inancım var." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Mercedes'in 'zeropod' konseptine sadık kalması konusunda ise şunları ekledi: "Aracı ilk gördüğümde doğru yerde olmadığımızı biliyordum."

"Rakiplerimizden hâlâ çok farklı görünüyordu ve o an her zaman sinir bozucudur."

Bahreyn performansı, takım patronu Toto Wolff'un Mercedes'in yeniden kazanmaya başlaması için tasarım konseptinde radikal değişiklikler yapılması gerektiğini söylemesine yol açtı. Hamilton da takımda 'cesur kararlar' alınması gerektiğini kabul etti.

Hamilton, "Bunu sadece bir şeyleri uygulamaya geçmemizle başaracağımızı, performansın nerede olduğunu ve insanların performansı nasıl elde ettiklerini gördük."

"Şimdi onlarla aramızdaki farkı kapatmak için bazı cesur kararlar almaya ve bazı büyük hamleler yapmaya başlamalıyız. Ferrari onları durduramazsa, Red Bull büyük olasılıkla farkı daha da açacak. Ancak yıl içinde bir noktada aradaki farkı kapatabileceğimizi umuyoruz."

"O noktada, şampiyonluk mücadelesi için muhtemelen çok geç olacak ama yine de fark yaratabiliriz." dedi.