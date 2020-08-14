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Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yarış tempomuz Red Bull'la yakın görünüyor"

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Hamilton: "Yarış tempomuz Red Bull'la yakın görünüyor"
Ekleyen:
, Editör
14 Ağu 2020 15:36

Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, cuma gününü yaklaşık bir saniye önde tamamlamasına rağmen yarışın yakın geçeceğini düşünüyor.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, ilk antrenman seansında ikinci sırada yer almasına rağmen ikinci seansta birinci olmayı başardı.

İngiliz pilot, şartların çok sıcak olmasından ötürü zor olduğunu ve iyi bir gün geçirmelerine rağmen, Red Bull'un yarış temposunun kendilerine yakın olduğunu belirtti.

"Açıkçası zor bir gün. Dışarısı çok sıcak. Muhtemelen şimdiye kadarki en sıcak hava. Bu kadar sıcakken İspanya'ya gittiğimi hiç hatırlamıyorum. Normalde Şubat ila Mart aylarında veya Mayıs ayı başlarında oraya gidiyoruz."

"Hava güzel ama araç için öldürücü ve lastikler için de çok zor. Yine de iyi bir gündü. İyi bir gün oldu. Özellikle ikinci seans benim için daha iyiydi."

"Gördüğüm kadarıyla uzun sürüşlerde Red Bull ile çok yakın görünüyoruz. Bu yüzden gerçekten yakın bir yarış olacağını düşünüyorum."

"Buraya en son Şubat ayında, yani çok uzun zaman önce gelmiştim ve neler olduğunu hatırlamıyorum. Bence sıcak kesinlikle kaydedilen gelişimler gibi şeyleri de maskeleyecek. Lastikler bu şartlarda çok iyi çalışmıyor... Lastikler aşırı ısındığı için kayıp duruyorsunuz."

Lastiklerin son iki haftadan daha iyi olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Herhangi bir kabarcıklanma görmedim ama geçen cuma da herhangi bir kabarcıklanma yoktu. Gerçekten bir şey söyleyemem. İyi hissettim ama henüz tam bir değerlendirme yapmadık. Bu yüzden bu konuda neler düşündüğümüzü görmem gerekiyor. Dediğim gibi uzun sürüşlerde çok kötü görünmüyorduk. Red bull'un uzun sürüşlerde bize karşı ne kadar daha fazla tur atabileceğini ya da bizim de ne kadar daha fazla tur atabileceğimizi bilmiyorum." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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