Formula 1 Sao Paulo GP

Hamilton: "Yarış sonuna doğru spin atmak beni kahretti"

Lewis Hamilton, Sao Paulo GP'sindeki güçlü startına rağmen yaşadığı lastik ve zemin sorunlarını, Leclerc ile görüşmesini ve ikincilik hedefini anlattı.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 8 Kas 2026 20:12

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Brezilya’daki yarışın ardından basına açıklamalarda bulunan Lewis Hamilton, ilk turda 11 aracı geride bıraktığı güçlü startına rağmen lastikleri doğru çalışma aralığına getirmekte zorlandıklarını ve arka lastiklerin hızlıca yıpranmasıyla yol tutuşu kaybı yaşadıklarını belirtti.

Yağmur başladığı anda telsizden gelen bilgi eksikliği nedeniyle ilk virajda pistin sırılsıklam olduğunu fark edemeyip spin attığını ve kanadı duvara hafifçe değdirdiğini vurguladı.

Yarışın ardından konuşan yedi kez dünya şampiyonu Hamilton şunları söyledi: "Gerçekten harika bir start aldım, çok ama çok iyi bir çıkıştı. Ne yazık ki lastiklerimiz hayal kırıklığı yarattı. Bugün lastiklerimizi doğru çalışma aralığına getirmekte çok zorlandık.”

“İlk birkaç turun ardından arka lastikler aniden performans kaybetmeye başladı ve araçta devasa bir kayma başladı. Bu yüzden ne yazık ki oradan sonra yükselişimi sürdüremedim.”

“Bunun lastiklerin ısısıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Sıcaklık yüksek olduğunda ya da basınç arttığında bu durum sık sık yaşanıyor. Genel olarak hafta sonu boyunca tempoda zorlandık ve biraz şanssızdık.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Charles ile olan mücadeleyi gerçekten pek hatırlamıyorum. Ancak evet, birbirimize çok yakın olduğumuz bir an vardı ve güzeldi.”

“Yarış sonuna doğru spin atmak beni tam anlamıyla kahretti. Çünkü açıkçası o kaygan koşullarda Lawson'dan daha hızlıydım, tur başına bir saniye yaklaşıyordum.”

“Bir önceki tur bana şartların bu şekilde sabit kalacağını söylediler. Ben de 'Tamam, o zaman pite girmesem de olur’ diye düşündüm.”

“Pit girişinden hemen önce gelmemi söylediler. Lawson'ın hemen arkasındaydım ve henüz geçiş yapacak kadar yaklaşmamıştım. Koşulların aynı kalacağını düşündüğüm için 'Tamam, bu tur pite girmeyeceğim, durumum iyi' dedim. Sonra ilk viraja bir geldim ki pist sırılsıklam olmuş. Bu bilgi bana ulaşmamıştı, bu yüzden biraz şanssızlık oldu.”

“Sonrasında limitleri biraz zorlayıp spin attım, duvara çarpmadığım için şanslıydım. Bu sebeple takımdan özür dilerim. Ancak genel olarak takımın bu hafta sonu gerçekten harika bir iş çıkardığını düşünüyorum; sadece istediğimiz tempoya sahip değildik.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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