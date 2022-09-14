Hamilton: "Yarış kazanmamız çok zor çünkü Red Bull yenilmez bir konumda"

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Hamilton, Red Bull'un neredeyse rakipsiz olduğunu ve Red Bull pilotu Max Verstappen'in sürekli önlerden başlaması sebebiyle, Hollandalı pilotun gerçek potansiyelinin görülemediğini söylüyor.

Ayrıca Mercedes'in, aracın durumunu iyileştirecek herhangi bir güncellemeye sahip olmadığını ve odağın gelecek yılki araca çevrildiğini belirtti.

Hamilton ve takım arkadaşı George Russell, sezon boyunca üç kez ikincilik ve on kez üçüncülük elde ettiler. Mercedes şu an takımlar şampiyonasında Ferrari'nin 35 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Ancak sezon sonu yaklaştıkça takımın bir yarış kazanma şansı azalıyor, bu da 2022'nin Hamilton'ın kariyerinde hiç zafer kazanamadığı ilk sezon olabileceği anlamına geliyor.

Hamilton İtalya Grand Prix'sinden sonra yaptığı açıklamada, "Red Bull'un neredeyse yenilmez olduğunu kabul etmemiz gerek. O aracı yenmek için biraz çaba sarf etmemiz gerekecek, performans açısından herkesin önündeler."

"Onların hızını yakalayamadık, bunu yapabilmek için gelen herhangi bir güncellememiz de yok. Bu yüzden yarış kazanmak için şansa ihtiyacımız var."

"Bu imkansız değil çünkü Budapeşte'de potansiyel olarak onları yenebilirdik. Ama Verstappen genellikle ön sıradan start aldığı için, gerçek temposunu asla göremiyoruz." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Mercedes takım patronu Toto Wolff, takımın Monza'da gridin arkasından başlaması göz önüne alındığında, Russell ve Hamilton'ın elde ettiği üçüncü ve beşinci sıralardan daha iyi bir performans gösteremeyeceklerini söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Wolff, "Mümkün olan en iyi sonuç buydu."

“Yarışın başında George'un iyi performansını görmek takım için oldukça cesaret vericiydi. Ancak sinir bozucu olan kısım, onun altında galibiyet için savaşabilecek bir aracımızın olmaması ve bu durumdan oldukça uzak olmamız."

"Simülasyonda da Monza bizim için harika gözükmüyordu. Umarım önümüzdeki birkaç yarışta daha iyisini yaparız ve öndekilerle gerçekten savaşabiliriz."

"Lewis'in arka sıradaki trafikten kurtulduğunu, aracı harika bir şekilde sürüp iyi bir yarış geçirdiğini izlemek güzeldi. Güvenlik aracı olmasa dahi beşinci bitirebilecek bir tempoya sahipti. Bu durumdan oldukça mutluyum."

"Genel olarak, elde edebileceğimiz en iyi sonuç buydu ancak hâlâ yeterli değil." dedi.

Wolff hâlâ Mercedes'in kalan altı yarıştan birini kazanabileceğine inanıyor.

Wolff, "Herhangi bir grid cezası olmadan bir yarış kazanırsak mükemmel olur."

"Spa'dan sonra galibiyet konusu sorulsaydı 'imkansız' olduğunu söylerdim. Ancak Zandvoort'ta neredeyse yarışı kazanıyorduk. Sonra Monza'da, yine iyi değildik."

"Şu anki hedefimiz tam olarak bu. 2023'e odaklanmış olsak bile, bu sezonu galibiyetsiz kapatmak istemiyoruz. Bu denli zor bir sezonda galibiyet bizim için harika olur." dedi.

Wolff, bir sonraki yarış olan Singapur ile ilgili olarak, "Genel olarak pist düzeninin aracımıza uyması gerektiğini düşünüyorum."

"Simülasyon, pistin aracımız için en iyi pistlerden biri olduğunu gösteriyor. Ancak yine de Singapur hakkında kesin konuşamam." dedi.