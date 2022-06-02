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Formula 1 Haberler

Hamilton, yarış içerisinde kaskını şartlara uyum sağlamak için değiştirmiş

Mercedes'ten Andrew Shovlin, Lewis Hamilton'ın kırmızı bayrak sürecinde şartlara uyum sağlamak ve daha iyi bir görüş sağlamak amacıyla değiştirdiğini söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Hamilton, yarış içerisinde kaskını şartlara uyum sağlamak için değiştirmiş
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Monako Grand Prix'si hafta sonunda Lewis Hamilton, beyaz bir kaskla yarışmayı seçmişti ve yarışa da bununla katılmıştı.

Ancak kırmızı bayrak sonrası İngiliz pilot, beyaz kaskını çıkardı ve yarışa sarı kaskla devam etti.

Bu, seyredenlerin kafasını karıştırdı ve bazıları kaskında bir problem olabileceğini düşünüyordu ancak gerçek çok farklı çıktı.

Mercedes'ten Andrew Shovlin, bu konuyla alakalı bir soruya şöyle yanıt verdi: “Yarış karanlık ve yağmurlu hava şartlarında başladı, bu gibi durumlarda sürücüler spreyde daha iyi görüş sağlayan şeffaf bir vizör kullanıyorlar."

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Lewis Hamilton, Mercedes W13

Fotoğraf: Erik Junius

"Yarışın ikinci kısmında güneş gökyüzünün tepesinden aşağı doğru iniyordu ve yarış biterken saat akşam 6'ya geliyordu."

"Lewis bundan ötürü kaskını değiştirdi ve güneş ışığını gözlerinden uzak tutup, daha iyi bir görüş sağlayan renkli bir vizöre geçti."

Hamilton, uzun süre Alpine sürücüleriyle savaştı ve Fernando Alonso'yu geçmenin bir yolunu bulamadı.

Eğer bu olmasaydı, Hamilton'ın beşincilik için yarışacak hıza sahip olup olmadığı sorusuna Shovlin, "Neredeyse evet, öyle. Lewis'in Monako yarışıyla ilgili hayal kırıklığı neredeyse yarışın tamamını trafikte geçirmiş olmasıydı."

"Neler yapabileceğini göstermek adına çok fazla temiz turu yoktu fakat araç iyi çalışıyordu."

"Ferrari ve Red Bull ile savaşacak hızımız olmayabilir ama kesinlikle George ve Lando ile mücadelenin içerisinde olurdu."

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