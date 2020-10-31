Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

Yapılan tek antrenman seansını ilk sırada bitiren Hamilton, son seansta kısa bir süreliğine pole pozisyonunu almış olsa da Bottas, attığı son turda takım arkadaşını 0.097 saniye ile geride bırakarak yarın yapılacak yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti.

Sıralama seansı sonrasında açıklamalarda bulunan Hamilton şunları söyledi: "Valtteri inanılmaz bir iş ortaya koydu ve ben de çok kötü bir tur attım."

"Bu tür şeyler olur, her zaman mükemmel bir tur atamazsınız, ancak İtalya'da ne kadar güzel bir yerde olduğumuza bakın ve bu pist gerçekten inanılmaz."

"Bu pistte inanılmaz hızlara ulaşıyoruz, burada olduğum için çok minnettarım, aynı zamanda elimizde olan performansımıza da çok minnettarım, oldukça etkileyici bir performansa sahibiz. Burası, bir önceki piste göre daha iyi bir his veriyor. Pist oldukça zorlayıcıydı, ancak çok keyif aldım."

Mercedes, Bottas ve Hamilton ile ilk sırayı alırken, üçüncü sırada ise Red Bull pilotu Max Verstappen bulunuyor. Üç pilot birden yarışa orta lastik ile başlayacak. Yarış hakkında konuşan Hamilton, Red Bull'un yarış temposunun oldukça kuvvetli olduğuna değindi.

İngiliz pilotun açıklamaları şu şekilde: "Red Bull, yarış simülasyonunda oldukça güçlü duruyor. Bu pist ile ilgili üzücü olan şey, her ne kadar sürüşü aşırı eğlenceli olsa da, oldukça eminim ki sıkıcı bir yarış izleyeceğiz."

"Yani ana düzlüğün sonunda ilk virajda geçiş yapılabilir ancak burası oldukça dar ve öndeki aracı takip edemiyorsunuz. İlk viraja geldiğiniz anda bir tren oluşuyor, başka bir yerde geçiş yapmak mümkün değil. Bu yüzden araçları takip etmek oldukça zor olacak."

"Ancak daha önce de dediğim gibi umarım ki DRS ilk virajda insanlara geçiş şansı yaratacak. Bizim için ise, aramızda 0.050 saniye bulunmakta bu yüzden geçiş şansı yakalanması için diğer aracın iki saniye civarı daha hızlı olması gerekiyor."

"Buna rağmen yarın her şeyimi vereceğim, parmaklarım bağlı."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Formula 1'de efsanevi yarışlara ve olaylara tanık olmuş olan Imola pisti, pek çok sürücü tarafından "eğlenceli" olarak tanımlandı. Red Bull pilotu Max Verstappen, pistin 2020 araçları için dar olmasına rağmen sürüşten keyif aldığını söylerken, ikinci sıralama seansında elenen Williams pilotu George Russell, turundan sonra takım telsizinden Imola türü pistlerde yarışılması gerektiğinin altını çizdi ve turu sırasında oldukça eğlendiğini belirtti.

Bu konu hakkında yorum yapan Hamilton şunları söyledi: "Sanırım pistin en iyi özelliğinin konumu olduğunu söyleyebilirim. Böyle pistler artık inşa edilmiyor."

"Yeni çocukların neden böyle pistler yapamadığını anlayamıyorum. Yani burası resmen klasik bir pist, buna tabii ki tarihi de yardımcı oluyor. Ve şunu söyleyebilirim ki konum olarak İtalya'daki en güzel yerlerden birinde bulunuyor."