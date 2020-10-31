Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Yarış:
20 Saat
:
03 Dakika
:
05 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"
Ekleyen:
, Editör

Emilia Romagna GP'sinin sıralama turlarında ikinci sırayı alan şampiyona lideri Mercedes AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton, son seansta attığı turdan memnun olmadığını söyledi.

Yapılan tek antrenman seansını ilk sırada bitiren Hamilton, son seansta kısa bir süreliğine pole pozisyonunu almış olsa da Bottas, attığı son turda takım arkadaşını 0.097 saniye ile geride bırakarak yarın yapılacak yarışa ilk sıradan başlama hakkını elde etti. 

İlgili haberler:

Sıralama seansı sonrasında açıklamalarda bulunan Hamilton şunları söyledi: "Valtteri inanılmaz bir iş ortaya koydu ve ben de çok kötü bir tur attım."
"Bu tür şeyler olur, her zaman mükemmel bir tur atamazsınız, ancak İtalya'da ne kadar güzel bir yerde olduğumuza bakın ve bu pist gerçekten inanılmaz."
"Bu pistte inanılmaz hızlara ulaşıyoruz, burada olduğum için çok minnettarım, aynı zamanda elimizde olan performansımıza da çok minnettarım, oldukça etkileyici bir performansa sahibiz. Burası, bir önceki piste göre daha iyi bir his veriyor. Pist oldukça zorlayıcıydı, ancak çok keyif aldım."
Mercedes, Bottas ve Hamilton ile ilk sırayı alırken, üçüncü sırada ise Red Bull pilotu Max Verstappen bulunuyor. Üç pilot birden yarışa orta lastik ile başlayacak. Yarış hakkında konuşan Hamilton, Red Bull'un yarış temposunun oldukça kuvvetli olduğuna değindi.
İngiliz pilotun açıklamaları şu şekilde: "Red Bull, yarış simülasyonunda oldukça güçlü duruyor. Bu pist ile ilgili üzücü olan şey, her ne kadar sürüşü aşırı eğlenceli olsa da, oldukça eminim ki sıkıcı bir yarış izleyeceğiz."
"Yani ana düzlüğün sonunda ilk virajda geçiş yapılabilir ancak burası oldukça dar ve öndeki aracı takip edemiyorsunuz. İlk viraja geldiğiniz anda bir tren oluşuyor, başka bir yerde geçiş yapmak mümkün değil. Bu yüzden araçları takip etmek oldukça zor olacak."
"Ancak daha önce de dediğim gibi umarım ki DRS ilk virajda insanlara geçiş şansı yaratacak. Bizim için ise, aramızda 0.050 saniye bulunmakta bu yüzden geçiş şansı yakalanması için diğer aracın iki saniye civarı daha hızlı olması gerekiyor."
"Buna rağmen yarın her şeyimi vereceğim, parmaklarım bağlı." 
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Formula 1'de efsanevi yarışlara ve olaylara tanık olmuş olan Imola pisti, pek çok sürücü tarafından "eğlenceli" olarak tanımlandı. Red Bull pilotu Max Verstappen, pistin 2020 araçları için dar olmasına rağmen sürüşten keyif aldığını söylerken, ikinci sıralama seansında elenen Williams pilotu George Russell, turundan sonra takım telsizinden Imola türü pistlerde yarışılması gerektiğinin altını çizdi ve turu sırasında oldukça eğlendiğini belirtti.
Bu konu hakkında yorum yapan Hamilton şunları söyledi: "Sanırım pistin en iyi özelliğinin konumu olduğunu söyleyebilirim. Böyle pistler artık inşa edilmiyor."
"Yeni çocukların neden böyle pistler yapamadığını anlayamıyorum. Yani burası resmen klasik bir pist, buna tabii ki tarihi de yardımcı oluyor. Ve şunu söyleyebilirim ki konum olarak İtalya'daki en güzel yerlerden birinde bulunuyor."
 
Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"

Önceki haber

Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

McLaren, Ferrari’nin Portimao’daki hızının tek seferlik olup olmadığını merak ediyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, Ferrari’nin Portimao’daki hızının tek seferlik olup olmadığını merak ediyor

Horner: "AlphaTauri'de kalma sebepleri Gasly'e açıkça söylendi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "AlphaTauri'de kalma sebepleri Gasly'e açıkça söylendi"

Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"

Wolff, Mercedes'te yerini alacak ismi arıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Mercedes'te yerini alacak ismi arıyor

Renault, rakip takımların Alonso'nun testini engellemesinden mutsuz
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Renault, rakip takımların Alonso'nun testini engellemesinden mutsuz

Ferrari: "Verilerde Vettel ve Leclerc arasında büyük fark yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: "Verilerde Vettel ve Leclerc arasında büyük fark yok"

Son Haberler

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"

Bottas: "Son turda gelişmem gerektiğini biliyordum"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Son turda gelişmem gerektiğini biliyordum"

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!
F1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

2s
2
Formula 1

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

30dk
3
Formula 1

McLaren, Ferrari’nin Portimao’daki hızının tek seferlik olup olmadığını merak ediyor

4
Formula 1

Horner: "AlphaTauri'de kalma sebepleri Gasly'e açıkça söylendi"

5
Formula 1

Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"

58dk

Son Haberler

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"
F1

Hamilton: "Yarınki yarış oldukça sıkıcı olacak"

Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"
F1

Verstappen: "Zor bir sıralama turu geçirdik"

Bottas: "Son turda gelişmem gerektiğini biliyordum"
F1

Bottas: "Son turda gelişmem gerektiğini biliyordum"

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!
F1

Emilia-Romagna GP: Pole pozisyonu son turda Bottas'ın oldu, Gasly coştu!

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP sıralama seansı
F1

Canlı anlatım: Emilia-Romagna GP sıralama seansı

Son Videolar

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor? 07:22
Formula 1

F1 takımları 2021'e nasıl hazırlanıyor?

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler 06:56
Formula 1

Imola F1 pisti hakkında bilmeniz gerekenler

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar 05:33
Formula 1

Grand Prix Greats – Imola en iyi anlar

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP 19:08
Formula 1

Mercedes yarış değerlendirmesi - Portekiz GP

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor 01:24
Formula 1

Marc Gene, F2007 ile Imola'da turluyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.