Hamilton, yarın havanın sakinleşmesini istiyor

Belçika'da seans içinde yağmurun şiddetini arttırmasıyla ve azaltmasıyla; koşullar çokça kez değişti ve pilotların sürekli olarak değişen koşullara hızlıca reaksiyon göstererek, bu koşullara adapte olmaları gerekti.

Sıralama turlarını 3. sırada tamamlayan şampiyona lideri Hamilton da herkes için zorlayıcı bir günü geride bıraktıklarını ifade ederken; son turunda biraz zorlandığını da ekledi.

"Bence herkes için zorlayıcı bir gün oldu. Pozitif ve sakin olmaya, konsantrasyonumuzu kaybetmemeye çalıştık. Ancak Max'ı tebrik ederim. O, seansın sonunda iyi bir iş çıkardı. Benim ilk turum gerçekten iyiydi. İkinci turda ise biraz zorlandık. Ayrıca George da iyi bir iş çıkardı, fantastikti."

Belçika'da araç ayarlarında iyi bir denge yakalayabilmek oldukça önemli. Pistin ilk ve son sektörlerindeki uzun düzlüklerde hızlı olabilmek için düzlük hızına ihtiyaç duyulurken; pistin 2. sektöründeki virajlarda hızlı olabilmek için de araca yere basma gücü eklenmesi gerekmekte. Dolayısıyla hızlı bir tur zamanı için düzlük hızıyla, yere basma gücü arasında iyi denge yakalanması gerekiyor.

Hamilton da pistin farklı bölümlerinde hızlı olabilmek için yakalanması gereken dengeden bahsetti. İngiliz pilot, kendi araç ayalarının belki de "bugünkü koşullar için en iyisi olmadığını" ifade ederken; yarın da yağmur yağarsa kendilerini çetrefilli bir yarışın beklediğini ekledi.

"Hava koşulları yarın da böyle olursa, yarış çetrefilli olacak. Düzlük hızıyla, orta bölümdeki yere basma gücü ihtiyacı arasında bir denge var. Biz en iyi dengeyi bulmaya çalıştık ama bizim dengemiz, belki de bugün için en iyi denge değildi."

"Ancak bu ayarların ne kadar iyi olduğunu yarın göreceğiz. Bunun dışında seans boyunca sakin kalabildikleri için takımıma minnettarım. Yarın yeni bir gün ve umuyorum ki daha iyi hava koşulları olur, taraftarlar için iyi hava koşulları olmasını umuyorum çünkü onlar muhtemelen bugün çok ıslandılar."

Hamilton'ın takım arkadaşı Valtteri Bottas, Macaristan GP'deki hatasının ardından aldığı cezayla birlikte yarın yarışa 13. sıradan başlayacak. Hamilton, Bottas'ın bu kadar arkada olmasıyla birlikte yarın Red Bull'un stratejik bir avantaja sahip olacağını vurguladı.

"Valtteri'ye tam olarak neler olduğunu bilmiyorum ama bu şanssız bir durum. Çünkü sanırım bize uzak olmayan iki Red Bull olacak ve bu, işimizi strateji anlamında daha zor yapacak. Çünkü Valtteri'nin bir de cezası var."

"Her şeye rağmen yarın yapabileceğimiz her şeyi yapacağız ve dediğim gibi, yarın yeni bir gün. Yarın bugünkü gibi çılgın bir yağmur olmamasını umuyorum ama geçiş lastikli, değişken bir hava iyi olabilirdi."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images