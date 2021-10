Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”

Yedi kez dünya şampiyonu, Formula 1’deki mevcut siyasi konuşmalara öncülük ediyor ve bunun kendisi için pistteki başarıdan daha önemli hale geldiğini söyledi.

Suddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Hamilton, “Formula 1’e girdiğimde diğer sürücülere bile çok saygı duymuyordum.”

“Ucuz bir keskin nişancıydım. Kan görmeye gelmiştim.” dedi.

Ancak Hamilton, artık bu durumun değiştiğini söyledi. 36 yaşındaki sürücü, misyonundan vazgeçmeye hazır olmadığını belirtti.

“Eğer yardımcı olacaksa, kariyerimi riske atacağım bir noktaya geldim.”

“Örneğin bir hayat kurtaracaksa, bunu yapabilirim. Veya yönetimde yer alanların zihinlerini, insanlara yardım etmeye teşvik etmek için değiştirebileceksem yapabilirim. Güçlü insanların aslında hizmet etmesi gerekiyor.”

“Sadece çok konuşan biri olmak istemiyorum. Harekete geçmek ve olumlu gelişimlere yön vermek istiyorum.”

“Ancak ben Superman değilim. Dünyayı tek başıma kurtaramam.”

“Sebastian (Vettel) da karakter olarak şefkat ve empati dolu biri. Sadece en iyi sürücü olmak için kendisine odaklı değil.”

Lewis Hamilton, Mercedes, talks with members of his team

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images