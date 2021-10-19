Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak
Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”

Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton, sosyal ve politik aktivizme olan bağlılığı için kariyerini ‘riske atabileceğini’ söyledi.

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”

Yedi kez dünya şampiyonu, Formula 1’deki mevcut siyasi konuşmalara öncülük ediyor ve bunun kendisi için pistteki başarıdan daha önemli hale geldiğini söyledi.

Suddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Hamilton, “Formula 1’e girdiğimde diğer sürücülere bile çok saygı duymuyordum.”

“Ucuz bir keskin nişancıydım. Kan görmeye gelmiştim.” dedi.

Ancak Hamilton, artık bu durumun değiştiğini söyledi. 36 yaşındaki sürücü, misyonundan vazgeçmeye hazır olmadığını belirtti.

“Eğer yardımcı olacaksa, kariyerimi riske atacağım bir noktaya geldim.”

“Örneğin bir hayat kurtaracaksa, bunu yapabilirim. Veya yönetimde yer alanların zihinlerini, insanlara yardım etmeye teşvik etmek için değiştirebileceksem yapabilirim. Güçlü insanların aslında hizmet etmesi gerekiyor.”

“Sadece çok konuşan biri olmak istemiyorum. Harekete geçmek ve olumlu gelişimlere yön vermek istiyorum.”

“Ancak ben Superman değilim. Dünyayı tek başıma kurtaramam.”

“Sebastian (Vettel) da karakter olarak şefkat ve empati dolu biri. Sadece en iyi sürücü olmak için kendisine odaklı değil.”

Lewis Hamilton, Mercedes, talks with members of his team

Lewis Hamilton, Mercedes, talks with members of his team

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak

Önceki haber

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak
Yorumları görüntüle
Cem Özel Daha fazlası
Cem Özel
Vettel: “Muhabir olmak, en kolay emeklilik yolu olurdu”
Formula 1

Vettel: “Muhabir olmak, en kolay emeklilik yolu olurdu”

WSBK Arjantin: Superpole yarışının galibi Toprak! Villicum
World Superbike

WSBK Arjantin: Superpole yarışının galibi Toprak!

Aston Martin, Vettel’in sonsuza kadar takımda kalmasını istiyor
Formula 1

Aston Martin, Vettel’in sonsuza kadar takımda kalmasını istiyor

Çok Okunanlar Bugün

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"
Formula 1 Formula 1

Schumacher'in performansı, Williams'ı "hayran bıraktı"

F1 2022 kurallarıyla beraber büyük yenilikler yapılamayacak
Formula 1 Formula 1

F1 2022 kurallarıyla beraber büyük yenilikler yapılamayacak

Vural Ak: “Sabotaja uğradık!”
Formula 1 Formula 1

Vural Ak: “Sabotaja uğradık!”

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak
Formula 1 Formula 1

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak

Wolff: "Şampiyonluğun kaderini yarış dışı kalmalar belirleyecek"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Şampiyonluğun kaderini yarış dışı kalmalar belirleyecek"

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü
Formula 1 Formula 1

Michael Andretti, Alfa Romeo fabrikasında görüldü

Son Haberler

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Yardımcı olacaksa kariyerimden vazgeçebilirim”

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak
Formula 1 Formula 1

Honda, 2026 Formula 1 motor projesinde yer almayacak

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"
Formula 1 Formula 1

Rosberg: "Hamilton, yetenek açısıdan tüm zamanların en iyisi"

Wolff: "Şampiyonluğun kaderini yarış dışı kalmalar belirleyecek"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Şampiyonluğun kaderini yarış dışı kalmalar belirleyecek"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.