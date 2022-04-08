Hamilton: "Yaptığımız hiçbir değişiklik fark yaratmıyor"

Haberi dinle

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, ikinci antrenman seansında Charles Leclerc'in 1.5 saniye gerisinde 13. en iyi zamanı yaptı.

Mercedes, W13'te dalgalanma sorunlarıyla boğuşmaya devam ederken, takımın odak noktası performansı olumsuz etkilemeden sorunları en aza indirecek bir ayar bulmak gibi görünüyor.

Fakat Hamilton, Mercedes'in denediği herhangi bir çözümün ilerleme sağlamadığını ve denedikleri hiçbir şeyin işe yaramadığını söyledi.

Hamilton, Cuma günü yaptığı sürüşün ardından şöyle dedi: "Şu anda araçta yaptığımız hiçbir değişiklik herhangi bir fark yaratmıyor."

"Zor olan da tam olarak bu. Çok iyimser oluyorsunuz, sonra değişiklikler yapıyorsunuz ve araç gelişmek istemiyor gibi görünüyor."

"İkinci seansa girerken bazı değişiklikler yaptık fakat 1. antrenman benim için daha iyiyken, ikinci antrenman biraz daha zor oldu. Bu yüzden bilmiyorum... Bu sadece zor bir araç."

Hamilton, şu anda araç içerisinde yapabileceği hiçbir şey olmadığını da ekliyor.

"Yapabileceğimiz pek bir şey yok. Durum tam olarak böyle ve sadece bu şekilde sürmemiz gerekiyor."

"Sinir bozucu olan şey bu: zorlamaya çalışıyorsunuz, arayı kapatmaya çalışıyorsunuz ve iyi bir tur attığınızda bile 1.2 saniye geride kalıyorsunuz. Bu yüzden durum zor.”

Nasıl hissettiği sorusuna Hamilton, "Kendim iyi hissediyorum, sorun yok. Sadece seans biraz zor geçti." cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images