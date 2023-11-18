Hamilton: "Yaptığımız değişiklikler iyi hissettirmedi"
Lewis Hamilton, sıralama öncesi yaptıkları değişikliklerin iyi hissettirmediğini ve aracın adeta 'bıçak sırtında' olduğunu belirtti.
Las Vegas Grand Prix hafta sonu Mercedes için, özellikle de yedi kez Dünya Şampiyonu Hamilton için iyi geçmiyor.
Cumartesi günkü sıralama turlarında George Russell Q3'e kalarak ikinci çizgide yer alırken, Hamilton Q2'de elendi ve telsizden takıma 'aracı daha hızlı süremediğini' söyledi.
Araçta neyin yanlış hissettirdiği sorulduğunda Hamilton, "Kavrama sorunu var ve araca güvenemiyorum."
"Araçta farklılıklar var ve bunlarla ilgili sorun yaşadım."
"Dün daha iyi hissediyordum ve daha rekabetçiydim. Sonra gece bazı değişiklikler yaptık ve bugün değişiklikler harika hissettirmedi. Yani araç biraz bıçak sırtında."
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
"Ancak yaptıkları tüm çalışmalardan dolayı ekibimle gurur duyuyorum. Bugün onlar için bir şeyler yapamadığım için üzgünüm ama yarışta daha iyisini yapmayı deneyeceğim." yanıtını verdi.
Pazar günkü yarıştan beklentileri hakkında ise Mercedes pilotu, şunları söyledi: "İlk viraja kadar zorlu ve sıkı bir mücadele göreceğiz, ben de bu mücadelenin tam ortasında yer alacağım! Yani pek iyi bir pozisyonda değilim."
"Yarış tempomuzdan da emin değilim ama yaptığımız değişikliklerin yarın için çalışmasını umuyorum. Yarış gerçekten ilginç olacak, yapmam gereken çok iş var."
"Hepimiz buraya alçak kanatlarla geldik ve çok fazla lastik bozulması yaşayacağız."
"Henüz kimse sert lastiği kullanmadı: Max'in iki sert, iki orta, bizimse bir orta ve iki sert lastiğimiz var. Bu yüzden uzun ve gerçekten lastik yönetmekle ilgili bir yarış olacak."
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