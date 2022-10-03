Hamilton, yaptığı hata için kendisini cezalandırmayacak

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Singapur'a sezonun ilk zaferini elde etme umuduyla gelen Hamilton, ilk turda Carlos Sainz'a geçilmesinin ardından yarışın bitimine yaklaşık 20 tur kala bir hata yaptı ve kendini bariyerlerde buldu.

Temas hafifti ancak İngiliz pilotun ön kanadı hasar görmüştü, bu nedenle pite gelerek ön kanadını değiştirmek zorunda kaldı. Pit esnasında kuru zemin lastiklerine geçen Hamilton epey zaman kaybederek dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Yarışı dokuzuncu sırada tamamlayan Hamilton, yine blokaj nedeniyle geri düşen Max Verstappen'i savunurken bir hata daha yaparak epey dağınık bir mücadeleyi geride bıraktı.

Autosport'un yaptığı hatayla ilgili sorusu üzerine Hamilton, "O andan itibaren her şeyin bittiğini biliyordum. Ama böyle şeyler olur. Bir hata için kendimi cezalandırmayacağım."

"Bence herkes için çok zorlu koşullar vardı ve aracımızın sorunları yağmurlu havalarda daha da artıyor. Yağmurda sürmesi çok ama çok zor bir aracımız var." dedi.

Aracın zemine sürtmesi nedeniyle kontrolü kaybedip kaybetmediği sorulan Hamilton, "Gerçekten bilmiyorum. Verileri kontrol edeceğim."

"Hata için kimseyi suçlamak istemiyorum ama araç sürekli zemine sürtüyordu, sürekli blokaj da yaşıyordum. Lastiklerin neden kilitlenip durduğunu ise henüz bilmiyorum." dedi.

Aracı kurtardıktan sonra hasar görmediğini düşündüğünü itiraf eden Hamilton, "İlk birkaç virajda araç normal gibi geldi ama sonra kıvılcımlar çıkmaya başladı ve sanırım o zaman bir şeylerin ters gittiğini anladım" dedi.

The Mercedes pit crew replace a front wing on the car of Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton'ın yarışı aslında ilk turdan itibaren belli derecede sıkıntılı geçti, nitekim ilk virajda Carlos Sainz ile mücadele eden Mercedes sürücüsü, Sainz ile ufak bir temas yaşamış ve dışarı taşmak zorunda kalmıştı. Bu olay komiserler kurulu tarafından not edilse de inceleme çıkmadı.

Teması yorumlayan Hamilton, "Herhangi bir sorun yok, sadece yarışıyorduk. Bundan bahsetmemin tek nedeni, kimsenin pist dışına çıktığımı düşünmesini istemememdi, çünkü en sağda bir bariyer var, ama Sainz tarafından pist dışına itildim."

"Zor bir startın ardından Carlos'un arkasında sıkışıp kaldım, neden bu kadar yavaş olduğunu bilmiyorum. Ama belli ki bu koşullarda onu geçecek kadar hızlı değildim ve sonra da kendisinin arkasında takılıp kaldım."

"Ön gruptakilerle aynı tur zamanlarını tutturabilirdim ancak bunu başaramadım. Üçüncü olsaydım önümdekilere ayak uydurabilirdim."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Son olarak Hamilton, yarışın başlarında "bu lastikler hakkında konuşmuştuk" şeklinde bir şikayette bulunduğu ve yol tutuş eksikliğinden yakındığı radyo mesajına da açıklandı

Hamilton, "Gride gelirken kullanılmış geçiş lastikleri ile bir tur attım, sonrasında ise yeni geçiş lastiklerine geçtim -ancak berbatlardı. Lastikleri ısıtmamız birkaç tur sürdü, bazı nedenlerden dolayı lastiklerimizi diğerleri kadar çabuk ısıtamıyoruz."

"Bunun nedenini anlamakta güçlük çekiyoruz, belki de sıcaklıkla ilgili bir şeyler vardır çünkü kuru zeminde uzun vadede lastikleri koruyabiliyoruz."

"Aracın bu hafta sonu kesinlikle çok kötü olmadığı anlar vardı. Ateş etmeyi denedik ancak hedefi tutturamadık."

"Bence bu hafta sonundan çıkarılacak olumlu şeyler vardı. Neredeyse hiç puan alamamak üzücü, sanırım takımlar şampiyonası için sadece üç puan alabildik. Ancak toparlanacağız." dedi.