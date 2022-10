Hamilton, yaptığı hata için kendisini cezalandırmayacak

Singapur'a sezonun ilk zaferini elde etme umuduyla gelen Hamilton, ilk turda Carlos Sainz'a geçilmesinin ardından yarışın bitimine yaklaşık 20 tur kala bir hata yaptı ve kendini bariyerlerde buldu.

Temas hafifti ancak İngiliz pilotun ön kanadı hasar görmüştü, bu nedenle pite gelerek ön kanadını değiştirmek zorunda kaldı. Pit esnasında kuru zemin lastiklerine geçen Hamilton epey zaman kaybederek dokuzuncu sıraya kadar geriledi.

Yarışı dokuzuncu sırada tamamlayan Hamilton, yine blokaj nedeniyle geri düşen Max Verstappen'i savunurken bir hata daha yaparak epey dağınık bir mücadeleyi geride bıraktı.

Autosport'un yaptığı hatayla ilgili sorusu üzerine Hamilton, "O andan itibaren her şeyin bittiğini biliyordum. Ama böyle şeyler olur. Bir hata için kendimi cezalandırmayacağım."

"Bence herkes için çok zorlu koşullar vardı ve aracımızın sorunları yağmurlu havalarda daha da artıyor. Yağmurda sürmesi çok ama çok zor bir aracımız var." dedi.

Aracın zemine sürtmesi nedeniyle kontrolü kaybedip kaybetmediği sorulan Hamilton, "Gerçekten bilmiyorum. Verileri kontrol edeceğim."

"Hata için kimseyi suçlamak istemiyorum ama araç sürekli zemine sürtüyordu, sürekli blokaj da yaşıyordum. Lastiklerin neden kilitlenip durduğunu ise henüz bilmiyorum." dedi.

Aracı kurtardıktan sonra hasar görmediğini düşündüğünü itiraf eden Hamilton, "İlk birkaç virajda araç normal gibi geldi ama sonra kıvılcımlar çıkmaya başladı ve sanırım o zaman bir şeylerin ters gittiğini anladım" dedi.

The Mercedes pit crew replace a front wing on the car of Lewis Hamilton, Mercedes W13

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images