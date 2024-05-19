Hamilton: "Yapabileceğimizin en iyisi buydu"
Lewis Hamilton, Emilia Romagna Grand Prix'sini altıncı sırada tamamlamasının ardından Mercedes'in mümkün olan en iyi sonucu elde ettiğine inanıyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Yarışa sekizinci sırada başlayan Hamilton, Yuki Tsunoda'yı hemen geçerek iyi bir start aldı.
Hamilton, Mercedes takım arkadaşı George Russell'ın arkasına yerleşti ve açılış stintini uzatmayı tercih etti.
Yedi kez dünya şampiyonu olan pilotun hızı iyiydi ancak yarışın bir noktasında pistin çakıllarına taşması ona büyük bir zaman kaybettirdi.
Bunun ardından yedinci olan Hamilton, Russell ikinci pit stop yaptıktan sonra bir sıra yükseldi.
Imola'daki yarışı değerlendiren Hamilton, şunları söyledi: "Puan aldık, bu olumlu bir şey."
"Kimsenin olmadığı bir yerin ortasındayız. Ama daha fazlasını elde edebileceğimizi sanmıyorum."
Mercedes, 2024 sezonunda gerçekleşen 7 yarışta henüz podyuma çıkamadı.
Mercedes W15'e önemli geliştirmeler yapmaya devam etse de en hızlı dördüncü takım olmaya devam ediyor.
Mercedes'in kötü formuna rağmen Hamilton, bunun 'zor' olduğu yönündeki iddiaları reddetti.
"Zor olduğunu düşünmüyorum, bulunduğumuz yer burası."
"Yapabileceğinizin en iyisini yapmak zorundasınız ve yapabileceğimizin en iyisi buydu."
Hamilton ayrıca Imola hafta sonunda yaptığı açıklamada Mercedes'in ilk üç takımla arasındaki farkı kapatmak için araçlarına daha fazla güncelleme getirmeye devam edeceğini söyledi.
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