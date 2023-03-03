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Hamilton: "Yanlış yoldayız, zirveyle aramızdaki fark daha da büyüdü"

Bahreyn'deki ilk iki antrenman seansının ardından zirveden uzak kalan Lewis Hamilton, takımdaki herkesin çok sıkı çalıştığını ama "yanlış yolda" olduklarını söyledi ve aracın mevcut konseptini eleştirdi.

Can Çarpıcı
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Hamilton: "Yanlış yoldayız, zirveyle aramızdaki fark daha da büyüdü"
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Bahreyn'deki cuma gününün ardından Hamilton'ın mutlu olmadığını söyleyebiliriz. Aracın dengesi ve temposundan memnun olmayan İngiliz pilot, günü 6. sırada tamamladı.

Mercedes için hayal kırıklığı yaratan bugünün ardından konuşan Hamilton, "takımın yanlış yolda" olduğunu söyleyerek aracın konseptini eleştirirken; zirveye olan farkın geçen seneye kıyasla daha da büyüdüğünü söylüyor. 

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İkinci antrenman seansının ardından konuşan Hamilton, "Bu durum herkes için zor. Bence takımdaki kimse bu durumda olmak istemiyor ve bence takımdaki kimse kesinlikle bu durumda olmayı hak etmiyor çünkü herkes çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyor."

"Herkes çok cesur ve düşünceli çalışıyor ama yanlış yoldayız. Bu yüzden çalışmaya devam etmeliyiz ve kendimizi doğru yola sokmanın bir yolunu bulmalıyız. Ancak şu an için zirvedeki isimlerden çok uzağız."

"Ümitli olmam gerek, inanmam gerek. Bence geçen sezon yıl içerisinde çok iyi gelişim sağladık ama geçen sezonki fark, şu an olduğu kadar büyük değildi."

"Yani, bu sezonun bir noktasında farklı kapatabileceğimize inanıyor muyum? Evet ama elimizdeki konseptle bunu yapmak oldukça zor." yorumlarında bulundu. 

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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