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Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

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Lewis Hamilton, yarışın 2. startında ilk virajda duramamasının yanlış bir ayara elinin çarpmasından dolayı olduğunu belirtti.

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Hamilton, antrenman seansları boyunca mekanik yol tutuşu konusunda büyük zorlunlar yaşamıştı ve lastikleri ısıtamamıştı.

Sıralama turlarına kadar yaptığı ayarlarla birlikte bu sorunu çözen İngiliz pilot, sıralama turlarını 2. sırada tamamlamıştı.

İngiliz pilot, bugünkü yarışın daha 2. turda Charles Leclerc'i geride bırakarak liderliği almıştı ancak pit stopların ardından 3. sıraya düştü. 

Hamilton yarışı 3. sırada bitirmek üzereyken, bitime dört tur kala Hamilton'ın şampiyonadaki en büyük rakibi Max Verstappen'in lastiği patlamıştı ve Hollandalı pilot yarış dışı kalmıştı.

Bu kazanın ardından kırmızı bayraklar çıkarıldı. Kırmızı bayrak periyodunun ardından yarışa yeniden start verildi ve Hamilton ilk virajda lastiğini kilitleyerek dışarı uçtu.

İngiliz pilot, böylelikle Verstappen'in puan alamadığı bu yarışta büyük bir fırsatı elinden kaçırmış ve yarışı 16. sırada tamamladı.

Hamilton, ilk virajdaki hatasının elinin çarpığı yanlış bir ayardan dolayı olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olmam gerekirse, normalde bu tarz tecrübeler oldukça aşağılayıcı oluyor.''

''Bu hafta sonu geri dönebilmek için çok sıkı çalıştık ve her şey mükemmel gözüküyordu. Her şeyimi ortaya koydum ve yapabildiğimin en iyisini yaptım ve sonrasında yarış yeniden başladığında...''

''Sanırım direksiyonda bir tuşa, ayara bastım. Bu [ayar], frenlerinizi kapatıyor bu yüzden de dümdüz gittim. Bunu kabullenmek çok zor ama çoğunlukla bütün hafta boyunca bu puanları alabilmemiz için çalışanlara üzülüyorum. Yeniden bir araya geleceğiz ve daha güçlü geleceğimizden eminiz."

Hamilton'a dümdüz pistten taşmasına neden olan bu ayarın yarıştan sonra radyodan bahsettiği "brake magic" ayarı olup olmadığı soruldu. İngiliz pilot bu soruya, "Evet, ona dokunduğumu bilmiyordum bile." cevabını verdi.

Hamilton'ın şampiyonadaki en büyük rakibi Verstappen de lastik patlatmasının ardından Bakü'den puan alamadan ayrıldı.

Hamilton'a Verstappen'in de puan alamadığı bu hafta sonundan sonra "Daha önce de burada oldunuz ve Max da puan toplayamadı yani, hayat devam ediyor?" diye soruldu.

İngiliz pilot bu soruyu şöyle yanıtladı: "Kesinlikle, elbette bu Max için çok talihsizdi. Bugünün şanssız olabilmek için iyi bir gün olduğunu söyleyebilirim. Olan oldu, dediğim gibi yeniden gruplanacağız ve gelecek yarışa daha güçlü geleceğiz."

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Can Çarpıcı

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