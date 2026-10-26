Formula 1 Amerika GP

Hamilton: "Yanlış ayar yapmasaydık podyum kesinlikle mümkündü"

Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix'sinde podyum fırsatını kaçırmasının nedeninin Ferrari'deki ön kanat ayarı olduğunu düşünüyor.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 26 Eki 2026 09:20

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Lewis Hamilton, Amerika Grand Prix'sinde kullandığı Ferrari'nin ayarlarından memnun kalmadığını açıkladı.

Britanyalı sürücü, yarışın önemli bir bölümünde ön kanat ayarının olması gerekenden '12 kademe düşük' kaldığını belirterek takım arkadaşı Charles Leclerc ile arasındaki performans farkının temel nedeninin bu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Circuit of the Americas'ta gerçekleştirilen yarışa beşinci sıradan başlayan Hamilton, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü. Sonuç ilk bakışta olumlu görünse de Ferrari sürücüsü, yarışın ilk iki bölümünde ciddi önden kayma sorunuyla mücadele etti. Bu sırada ön gruptaki sürücüler farkı açmayı başardı.

Hamilton, yarışın ardından yaptığı açıklamada sorunun hafta sonunun ilk gününden itibaren şekillendiğini belirtti.

Yedi kez dünya şampiyonu, "Yarışın ilk bölümünde yeterli tempom yoktu, aracı döndüremiyordum."

"Bence her şey cuma günü başladı. İlk antrenman için yanlış ayarı seçtik, ikinci antrenmanda da yanlış yönde ilerledik. Daha sonra önceki ayarlara döndük ve üçüncü antrenmanda daha iyi bir noktaya ulaştık."

"Ancak yarışta Charles'ın aracıyla benim aracım arasında küçük ama önemli bir fark vardı. Bu, büyük ölçüde ön kanatçık ayarıyla, yani ön kanada ne kadar açı verdiğinizle ilgili. Sanırım bu ayarı sürekli olarak olması gerekenden düşük tuttuk."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

"Formasyon turunda araç iyi hissettirdi, ancak yarış başlar başlamaz ciddi bir önden kayma yaşadım. Buna karşı hiçbir şey yapamıyordum ve diğerleri uzaklaşıyordu. Burada yaklaşık 8 saniye kaybettim."

Hamilton, yarış sırasında gerçekleştirdiği pit stoplarda ön kanat ayarına kademeli olarak müdahale edildiğini ancak yarışın sonuna gelindiğinde bile doğru dengeye ulaşılamadığını söyledi.

"Pit stoplarda ön kanat ayarını dört kademe artırdım. Bir sonraki pit stopta dört kademe daha ekledim. Buna rağmen hâlâ dört kademe daha gerideydim."

"Ön kanat ayarının 12 kademe düşük kalması inanılmaz. Bu noktaya nasıl geldiğimizi gerçekten incelememiz gerekiyor."

"Bence yarışa doğru ayarla başlasaydık sonuç farklı olurdu. Özellikle uzun sürüş yaptığınız ikinci antrenmanda bu önemliydi. Charles o ayarla sürüş yaparak deneyim kazandı, ancak ben o ayarla uzun sürüş gerçekleştiremedim."

Hamilton, doğru dengeye yarışın başından itibaren sahip olması durumunda podyuma çıkabileceğine inandığını belirtti: "Kesinlikle podyumda olurdum."

Hamilton, yarışta iki set orta hamur lastik kullanmayı tercih ettiğini, çünkü takımın sert hamur lastiklerin yeterince iyi performans göstermeyeceğini düşündüğünü söyledi. Ancak yarışın ardından bu kararın yanlış olduğunu kabul etti.

Yarışın son bölümünde devreye giren sanal güvenlik aracı ise Hamilton'ın son turda Max Verstappen ile mücadele etme ihtimalini ortadan kaldırdı.

Hamilton, Verstappen ile yaşanabilecek mücadele hakkında, "Harika olurdu."





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar





Amerika Grand Prix'si - Pazar

Formula 1

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