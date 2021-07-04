Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık” Sonraki / Alonso, FIA'nın sıralama turlarında 'centilmek anlaşmasına' yardımcı olmasını istiyor
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bugün yağmur yağmadığı takdirde Max Verstappen'in rahat şekilde kazanacağı görüşünde.

Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Red Bull pilotlarının yanı sıra McLaren'dan Lando Norris'e geçilerek dördüncü olmuştu.

İngiliz pilot, bugünkü yarış öncesinde verdiği demeçte, bugün yağmur yağmadığı takdirde Red Bull pilotu Max Verstappen'in rahat bir zafer elde edeceğini söyledi.

Hamilton şöyle dedi: "Bir hafta önce ikinci olduk ve bizim için bu sonuç maksimumdu. Fakat bugün bu sonucu tekrarlamak oldukça zor olacak. Her iki Red Bull Racing de önceden başlıyor."

"Eğer yağmur yağmazsa, Red Bull Racing griddeki tüm araçlardan çok daha hızlı olduğu için Max adına kolay bir yarış olacak."

"Sanırım Sergio Perez ve Lando Norris ile savaşacağım. Çoğu şey stratejiye bağlı olacak. Kayıpları en aza indirmenin mümkün olup olmadığını göreceğiz. Avusturya'daki bu iki yarışta da açıkça hızdan yoksunuz."

Valtteri Bottas da çoğu şeyin stratejiye bağlı olacağını kabul ediyor.

"Sanırım bugün pek çok fırsatımız olacak. Şu noktada stratejinin nasıl olacağını söylemek çok zor. Tek pit stop da olabilir iki pit stop da. Fakat bugün çoğu şey stratejiye bağlı olacak. Umarım stratejimiz en iyi şekilde çalışır."

"Taraftarların tribünlere geri dönmesi çok güzel. Onların desteğini gerçekten çok özledik. Umarım onları iyi bir yarışla memnun edebiliriz."

Yarış TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Alessio Morgese

paylaşım
yorumlar
Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”

Önceki haber

Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”

Sonraki haber

Alonso, FIA'nın sıralama turlarında 'centilmek anlaşmasına' yardımcı olmasını istiyor

Alonso, FIA'nın sıralama turlarında 'centilmek anlaşmasına' yardımcı olmasını istiyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı

54 dk
2
Formula 1

Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"

19 dk
3
Formula 1

Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”

34 dk
4
Formula 1

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!

22 s
5
Formula 1

Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

1 s
Son Haberler
Alonso, FIA'nın sıralama turlarında 'centilmek anlaşmasına' yardımcı olmasını istiyor
F1

Alonso, FIA'nın sıralama turlarında 'centilmek anlaşmasına' yardımcı olmasını istiyor

4dk
Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"
F1

Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"

19dk
Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”
F1

Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”

34dk
Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı
F1

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı

54dk
Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
F1

Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

1 s
Son Videolar
Avusturya Grand Prix'si Gridi 01:01
Formula 1
3 s

Avusturya Grand Prix'si Gridi

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler 02:18
Formula 1
2 Tem 2021

Avusturya GP hakkında bilmeniz gerekenler

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler Avusturya GP
Formula 1

Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

WSBK Donington: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu Donington Park
World Superbike

WSBK Donington: Superpole yarışını Rea kazandı, Toprak 6. oldu

İngiliz basınına göre Hamilton yeni kontratla senelik 40 milyon pound kazanacak Avusturya GP
Formula 1

İngiliz basınına göre Hamilton yeni kontratla senelik 40 milyon pound kazanacak

Çok Okunanlar Bugün

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı
Formula 1 Formula 1

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı

Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"

Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”
Formula 1 Formula 1

Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP: Norris zorladı, Verstappen arka arkaya üçüncü pole pozisyonunu kazandı!

Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Leclerc: "Yumuşak lastikle başlamaktan kaçınmaya çalıştık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yumuşak lastikle başlamaktan kaçınmaya çalıştık"

Ricciardo gelişim gösterdiğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo gelişim gösterdiğini düşünüyor

Verstappen, "temiz" bir başlangıç ve ilk tur umuyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, "temiz" bir başlangıç ve ilk tur umuyor

Son Haberler

Alonso, FIA'nın sıralama turlarında 'centilmek anlaşmasına' yardımcı olmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Alonso, FIA'nın sıralama turlarında 'centilmek anlaşmasına' yardımcı olmasını istiyor

Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"

Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”
Formula 1 Formula 1

Ferrari: “Hiçbir zaman üçüncü bölüme kalamamaktan tatmin olmadık”

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı
Formula 1 Formula 1

Williams, Russell'ın ''hızlı gitmesinden dolayı özür dilemesini'' açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.