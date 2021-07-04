Hamilton: "Yağmur yağmazsa Verstappen en iyi araçla rahat şekilde kazanacak"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, dün gerçekleştirilen sıralama turlarında Red Bull pilotlarının yanı sıra McLaren'dan Lando Norris'e geçilerek dördüncü olmuştu.

İngiliz pilot, bugünkü yarış öncesinde verdiği demeçte, bugün yağmur yağmadığı takdirde Red Bull pilotu Max Verstappen'in rahat bir zafer elde edeceğini söyledi.

Hamilton şöyle dedi: "Bir hafta önce ikinci olduk ve bizim için bu sonuç maksimumdu. Fakat bugün bu sonucu tekrarlamak oldukça zor olacak. Her iki Red Bull Racing de önceden başlıyor."

"Eğer yağmur yağmazsa, Red Bull Racing griddeki tüm araçlardan çok daha hızlı olduğu için Max adına kolay bir yarış olacak."

"Sanırım Sergio Perez ve Lando Norris ile savaşacağım. Çoğu şey stratejiye bağlı olacak. Kayıpları en aza indirmenin mümkün olup olmadığını göreceğiz. Avusturya'daki bu iki yarışta da açıkça hızdan yoksunuz."

Valtteri Bottas da çoğu şeyin stratejiye bağlı olacağını kabul ediyor.

"Sanırım bugün pek çok fırsatımız olacak. Şu noktada stratejinin nasıl olacağını söylemek çok zor. Tek pit stop da olabilir iki pit stop da. Fakat bugün çoğu şey stratejiye bağlı olacak. Umarım stratejimiz en iyi şekilde çalışır."

"Taraftarların tribünlere geri dönmesi çok güzel. Onların desteğini gerçekten çok özledik. Umarım onları iyi bir yarışla memnun edebiliriz."

Yarış TSi 16:00'da gerçekleştirilecek.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Alessio Morgese