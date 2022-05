Hamilton: "Yağmur ilk başladığında yarışabilirdik"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton için Monako GP pek iyi geçmedi. Hamilton, 15. turda geçiş lastiklerine geçmesinin ardından Alpine'den Esteban Ocon'un arkasında yarışa döndü.

Hamilton, Ocon'u geçmeye çalışırken temas yaşadı ve ön kanadına hasar verdi. Ocon'un pite gelmesinin ardından 8. sıraya yükselen Hamilton, son bölümde Alonso'nun arkasında kaldı ancak onu geçmeyi başaramadı.

Hamilton, yarıştan sonra Fernando Alonso'yu geçememesi hakkında, "Biraz sinir bozucuydu ama olan bu."

"Sadece arkasında seyir halinde gittim!" dedi.

Monako GP, yağış nedeniyle iki kez ertelendi ve iki tur güvenlik aracının arkasında gidildikten sonra kırmızı bayraklar çıktı. Bunun ardından yarış yeniden başlamadan önce yaklaşık 45 dakika beklendi.

Pistin güvenli olduğunun görülmesinin ardından güvenlik aracı pite döndü ve hareketli startla gerçek yarış başladı.

Hamilton, yarışın ertelenme kararı hakkında şunları söyledi: "Yağmur ilk başladığında yarışabilirdik ama sonra çok şiddetli yağmaya başladı ve muhtemelen durmamız gerekecekti. Yağış olduğu için memnunum ama pek fırsat sağlamadı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid with his engineer

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images